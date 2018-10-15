苹果为北卡新研究捐赠1000块Apple Watch

从媒体的报道来看，不少研究都使用 Apple Watch 来提供病人或志愿者的持续医疗数据。

据 CNBC 报道，苹果公司为美国北卡罗来纳大学对暴食症进行的一项新研究捐赠了 1000 块 Apple Watch。该 BINGE 研究正在寻找由快速暴饮暴食或过度运动所带来的生物变化，研究人员将检验 Apple Watch 的心率传感器是否能检测出与这些症状相关的物理变化。





根据美国神经性厌食症及相关疾病协会的数据，至少有 3000 万美国人患有进食障碍。每 62 分钟至少有一人直接死亡。辛西娅·布利克(Cynthia Bulik)是 BEGIN 背后的研究人员之一，她将招募 1000 名志愿者，年龄都在 18 岁以上，有神经性暴食症或过胖暴食症病史。

“我们需要从很多人那里收集数据，看看它是什么情况，”布利克说，“我们想知道它是否具有生物学和行为特征。”

除了 Apple Watch 自动收集的健康数据和心率信息外，参与该项目的志愿者还将佩戴一块 Apple Watch，配有一个名为 Recovery Record 的应用程序。这款应用是为参与研究的志愿者提供的，用来记录他们的饮食习惯和饮食感受的详细信息。

报告称，参与研究的志愿者还将接受遗传学和人体细菌测试，这些测试旨在揭示疾病的潜在原因。BINGE 只是许多与健康相关的研究中的最新一项，不少研究都使用 Apple Watch 来提供病人或志愿者的持续医疗数据。

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