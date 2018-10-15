苹果收购音乐分析平台Asaii 与对手杠正面

为了与 Spotify 争夺市场，苹果正积极为 Apple Music 铺路。

来自外媒的消息，苹果已经收购了总部位于旧金山的音乐分析初创公司 Asaii。虽然苹果还没有确认这个消息，但报告称苹果收购的价格接近 1 亿美元。







Asaii 是一家为唱片公司和经纪人提供音乐数据分析的初创公司，其办公地点位于加利福利亚州的伯克利市，官网的介绍显示，Asaii的团队成员来自苹果、Facebook、Uber、Salesforce等公司，有超过十年的工作经验。Asaii 提供两种产品：“A&R”（artist and repertoire，负责发掘、训练歌手和艺人）代表使用的音乐管理平台，用于快速侦察和管理人才；以及用于音乐服务的 API，用于将推荐引擎集成到他们的平台中。



这次收购允许苹果更好的将音乐内容推荐给用户，类似于 Spotify 的推荐。Asaii 的机器学习算法将提升 Apple Music 和 iTunes 的体验。





毫无疑问，苹果此次收购 Asaii 公司是为了让自家的 Apple Music 能与 Spotify 更好的竞争。根据相关数据显示，过去两年中，Spotify 的付费用户数量从 3900 万增长到 8300 万，增幅 113%。上季度，该公司的销售额达到 15 亿美元，较去年同期增长超过 29%。虽然苹果数次在财报中表示 Apple Music 获得的成绩相当不错，但目前 Apple Music 的全球付费用户 5000 多万，与 Spotify 相比还是有所差距。而Spotify 可以直接与规模较小的音乐人（如唱片公司等）进行合作，因此收购 Asaii 可以帮助苹果与 Spotify 展开这方面的竞争。就在上个月，苹果宣布收购听歌识应用 Shazam。苹果与 Shazam 之间有长久的合作，Shazam 也是 App Store 上线后的首批 App 之一。苹果收购 Shazam 无疑也是为了提升 Apple Music 体验，和 Spotify 一较高下。

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