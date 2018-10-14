最新iPhone概念图：刘海左移还支持触控笔

将凹槽移到屏幕的左侧可以为顶部状态栏的图标和其他信息提供更多的空间。

苹果在 iPhone X 和 iPhone XS 上使用的刘海屏设计已经催生了许多 Android 模仿者，但概念设计师安东尼奥·德·罗萨(Antonio De Rosa)有一个新的想法，那就是让这个屏幕上的凹槽向左移动。





安东尼奥·德·罗萨认为，苹果应该把 iPhone 的命名改为 Apple Phone，并且在一系列新的概念效果图中给它打造了一个新的外观和一个别致的触控笔。

配置方面，这款 Apple Phone 拥有一块 6.7 英寸 Super Retina 定制 OLED 屏幕，分辨率为 3000x1386，像素密度为 458ppi。前置摄像头系统有所改进，包括 800 万双摄像头，Face ID 也升级为第二代。

将凹槽移到屏幕的左侧可以为顶部状态栏的图标和其他信息提供更多的空间，同时也可以让 iPhone 看起来不同于其他 Android 竞争对手，比如一加 6、谷歌 Pixel 3 和 LG V40 ThinQ 等等。

另外，安东尼奥·德·罗萨还希望苹果公司最终能将触控笔整合到 Apple Phone 中。触控笔可以从手机的顶部拔出，并通过蓝牙连接，有点像迷你版 Apple Pencil。

值得一提的是，这款概念 Apple Phone 还使用了后置五摄像头设计，其中包括 4 个 1200 万像素的广角长焦镜头，以及底部的 2000 万像素广角变焦镜头。



























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