新iPad Pro厚度或仅为5.9毫米 无耳机接口

由于厚度限制，新iPad Pro可能没有传统的3.5mm耳机接口。

从种种消息源来看，新款 iPad Pro 离我们已经不远了，今天我们又获取到了关于这一款新设备的最新消息。根据推特上此前曝光过 iPhone XS 和 iPhone XR 信息的用户透露，即将发布的 iPad Pro 的厚度仅有 5.9 毫米，将会成为苹果史上最薄的一款设备之一。





根据推特用户 CoinCoin 透露，即将发布的 iPad Pro 厚度为 5.9 毫米，而且由于厚度变薄，苹果将会取消 3.5mm 的耳机接口。作为对比，现有 10.5 英寸的 iPad Pro 的厚度是 6.1 毫米，而 12.9 英寸 iPad Pro 则为 6.9 毫米。

值得一提的是，“5.9 毫米”的猜测也基本符合之前 Slashleaks 分享的 iPad Pro 规格图，当时的规格图认为新 iPad Pro 的厚度是 5.86 毫米。传闻认为苹果可能会发布两款尺寸不同的 iPad Pro，而“5.9 毫米”很可能属于当中较小尺寸的那一款型号，而较小尺寸型号的新 iPad Pro 的尺寸可能在 10.5 英寸-11 英寸之间。

新款 iPad Pro 被认为将会有着全新的设计，其中包括全面屏、Face ID 等新特性，并搭载 A12X 处理器。

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