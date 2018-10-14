执法人员被告知不要看 iPhone X/XS 的屏幕

2018-10-14 12:19:55
陈知心
威锋网
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这已经不是执法人员第一次被提醒避免锁定 iPhone 的生物识别特性了。

本月早些时候，《福布斯》发现了首起强制使用 Face ID 获取嫌疑人手机数据的执法案件。而根据外媒 Motherboard 的最新报告，美国各地的警察都接到指令，要确保他们自己没有看向嫌疑人的 iPhone X 或 iPhone XS 的显示屏，因为这可能会导致手机的 Face ID 被禁用。


iPhone X 和 iPhone XS 上的人脸识别系统会尝试识别 5 次，识别失败后将锁定 Face ID 并需要密码才能访问。执法部门和调查人员面临的问题是，他们在看向嫌疑人的手机屏幕的时候可能会意外浪费这五次尝试中的一次。

Motherboard 补充说，安全公司 Elcomsoft 的一份报告强调了这个问题，并提醒警察“不要看屏幕，否则会发生跟苹果发布会同样的事情。”去年，苹果发布 iPhone X 的时候，苹果公司软件工程高级副总裁克雷格·费德里吉(Craig Federighi)在演示 iPhone X 的 Face ID 时就遇到了识别失败的尴尬情况，并提醒他输入密码。

这已经不是执法人员第一次被提醒避免锁定 iPhone 的生物识别特性了。例如，有了 Touch ID 之后，执法人员被告知通过电源按键来唤醒设备，而不是 Home 键。

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