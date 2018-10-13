改善地图服务：苹果员工徒步收集街道数据

除了更新地图测绘车之外，苹果还打算通过人力的方式来更近距离地观察当地的街道。

过去几年，我们已经看到不少关于苹果的地图测绘车辆出现在美国街道上的报道。但是本周有人看到一名苹果员工背着一个巨大的背包在旧金山的街道上走来走去，背包里装满了用于收集数据的传感器，以备苹果地图改版之用。





收集步行数据可以帮助苹果获得更好的行人和交通信息。iOS 12 中包含了一个改进的地图应用，可以更精确地显示树叶、池塘、建筑物、行人通道和其他地图元素，它还可以改善交通状况、实时道路状况、建筑等。目前仅限于旧金山湾区，未来会扩展到其他地区。

苹果公司此前一直使用白色面包车来处理地图测绘工作，但他们最近使用了新的地图测绘车，洛杉矶的人们看到了一辆印有 Apple Maps 的斯巴鲁翼豹，车顶使用了采用了带有激光雷达、360 度摄像头的塔式设计。

看起来，除了更新地图测绘车之外，苹果还打算通过人力的方式来更近距离地观察当地的街道。需要提到的是，虽然这是我们第一次看到苹果地图的传感器以背包的形式出现，但是谷歌早在很多年前就已经开始这样的操作。

随着苹果不断收集更多数据，重建之后的苹果地图可能会包括一些明显的改进。在 iOS 12 之前，苹果地图使用了一些通过第三方获得的数据。现在，苹果承担起了所有数据收集的责任，希望这最终能给谷歌地图带来一些竞争。

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