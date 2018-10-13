台积电明年仍是苹果A13芯片的独家供应商

台积电在 2018 年上半年占据了全球代工市场的 56%，这跟苹果有很大的关系。

近年来，苹果在其 CPU 芯片设计上可谓马力全开，A12 仿生芯片延续了这一趋势，并且体现在 iPhone XS 的性能上。当然，虽然苹果自己设计这些芯片，但他们并不负责生产。自 2016 年 A10 芯片以来，台积电一直是苹果芯片的独家供应商。





据 Digitimes 报道，台积电明年将继续为 iPhone 独家供应下一代 A13 处理器。苹果曾公开称赞台积电能够大批量生产高质量产品。在上个月的苹果发布会上，苹果声称他们是第一家使用 7nm 芯片的手机公司，这在很大程度上归功于台积电的能力。

该报道指出，台积电在 2018 年上半年占据了全球代工市场的 56%，这其中跟该公司与苹果之间的合作不无关系。有分析师预计，台积电明年的市场份额将进一步上升。

不过，关于 A13 在性能方面将实现怎样的升级，目前还没有细节。它很可能仍然是用 7nm 工艺制成的。根据本周早些时候的报道，在 A13 发布之前，我们很可能会看到另一款台积电为苹果生产的芯片 A12X，它可能会在即将发布的 iPad Pro 更新机型中出现。

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