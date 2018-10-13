很遗憾新iPad Pro屏幕分辨率可能不会改变

新 iPad Pro 可能将沿用与现有 10.5 英寸和 12.9 英寸 iPad Pro 相同的屏幕分辨率。

应用分析机构 Appsee 曾对 iPad 系列做过好几次预测，日前，他们报告称苹果即将在 10 月份推出的新 iPad Pro 可能将沿用与现有 10.5 英寸和 12.9 英寸 iPad Pro 相同的分辨率。





苹果在正式发布新硬件之前会定期进行测试，包括使用流行应用和网站来测试，所以 Appsee 的日志中出现了六款新的 iPad 型号代码，分别为“iPad 8,1”、“iPad 8,2”、“iPad 8,3”、“iPad 8,4”、“iPad 8,5”以及“iPad 8,8”。当然这不是代表 2018 年的 iPad Pro 有这么多款，根据目前最靠谱的预测，新 iPad Pro 有两种尺寸，而不同代号表示的是两个尺寸的两个 Wi-Fi 和两个 Cellular 版本。Appsee 称，iPad 8,1 到 8,4 的分辨率 为 1,112×834，iPad 8,5 和 8,8 的分辨率为 1,366×1,024。由于苹果为 Retina 视网膜屏采用了“2X”倍增器，因此这两个分辨率数字“2X”之后与当前的 10.5 英寸 iPad Pro 的 2,224 x 1,668 分辨率和 12.9 英寸 iPad Pro 的 2,732 x 2,048 分辨率完全匹配。分辨率不再提升，基本就意味着新 iPad Pro 在屏幕上不会有多大变革，这点可能令人有些许失望。不过屏幕之外，2018 年的 iPad Pro 无论是外观还是内在配置都将给我们带来惊喜，目前爆得差不多了的料来看，取消 Home 键，增加 Face ID，采用和 iPhone X/XS 一致的顶部和底部基本手势操作是关键。同时，分辨率无变化也意味着今年 iPad 产品的实际屏幕尺寸不会有实质变化，苹果对于 iPad 新品的做法一般是增加屏幕尺寸同时提升屏幕分辨率，所以我们今年看到的可能依旧是 10.5 和 12.9 英寸屏。不过两款 iPad Pro 体型都会稍微变小一些，主要原因是取消 Home 键之后边框也缩小了，高度会下降一截。关于 2018 款新 iPad Pro，我们目前还得到了以下情报：▶ 处理器升级据消息人士透露，新的 iPad Pro 将会搭载一个新的 A12X 处理器，比今年 iPhone 新机的 A12 仿生处理器更快。这款新处理器还将包括一款更强大的 A12X GPU。▶ 横向 Face ID2018 年的 iPad Pro 采用的 Face ID 跟 iPhone XS、iPhone XS Max 和 iPhone XR 具有相同图像信号处理器。可以确认新款 iPad Pro 上的 Face ID 可以在在纵向和横向工作，不过颠倒过来将无法识别。▶ 4K 视频输出凭借新的 USB-C 接口，2018 年的 iPad Pro 将能够向外接显示屏输出 4K HDR 视频。为了适应这一特性，在设置应用程序中将有一个新的面板，用户可以在那里控制外界屏幕的分辨率、HDR、亮度和其他设置。▶ Apple Pencil 2. 代消息人士表示，Apple Pencil 的新版本将在 2018 年 iPad Pro 中一同到来。新款 Apple Pencil 靠近 iPad Pro 即可完成配对，这一点非常类似于 AirPods 和 HomePod，用户无需将它连接到充电端口，就可以在不同设备之间切换。目前尚不清楚 Apple Pencil 的现有型号能否与新款 iPad Pro 兼容。▶ 磁性接口新的 iPad Pro 将有一个全新的配件接口，这个磁性接口将出现在 iPad Pro 的背面，并允许连接不同的配件，比如新版本的 Smart Keyboard 和其他第三方配件。苹果预计会在本月底发布新的 iPad Pro，并于 11 月左右开始发售，另外还会有更新的配件以及新 Mac 系列到货，威锋网将与你共同关注新品上线。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。