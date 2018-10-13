苹果为iPhone XR首次推出透明塑料保护壳

万幸苹果没有沿用iPhone 5c保护壳的大胆创意。

苹果在上个月发布 iPhone XS/XS Max 和 iPhone XR 三款新机之后，随机上架了销售一系列 iPhone XS 新保护壳，包括硅胶和皮套材质。随着 iPhone XR 发售日临近，iPhone XR 官方配件也来了。



根据外媒报道，苹果将推出 iPhone XR 的全透明塑料保护壳，一位推特用户放出了一张该保护壳的图片。





由于 iPhone XR 的主打卖点就是多彩配色，而苹果以往青睐的皮革或硅胶保护壳套上去之后就完全遮盖了 iPhone XR 的颜色，因此，为了这款手机，苹果推出了他们的第一款透明塑料保护壳。说到彩色 iPhone 的保护壳，大家可能不约而同会回想起当年 iPhone 5c 系列那个“洞洞保护壳”，这是苹果一个大胆、有魄力、漂亮、很有前途的配件产品。不过我想对于 iPhone XR 的保护壳，幸好苹果回归了简单朴实路线，全透明就挺好的。

iPhone XR 的透明保护壳售价预计约为人民币 290 元左右。这款保护壳没有过多的创意，就是让 iPhone XR 背壳和边框颜色全方位地展现，保护壳底部完全开放，以方便用户们的屏幕底部边缘滑动手势不会受任何阻碍影响手感。

iPhone XR 将于 10 月 19 日开启预购，10 月 26 日正式发售，拥有红色特别版、黄色、白色、珊瑚色、黑色、蓝色六款。该手机采用 6.1 英寸 Liquid 视网膜显示屏，是 iPhone 迄今最先进的 LCD 屏，内置 A12 仿生芯片，第二代面容 ID 技术，1200 万像素 ƒ/1.8 广角镜头和 700 万像素前置原深感摄像头，支持双卡双待，国行售价 6499 元起。

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