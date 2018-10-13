苹果音乐与Genius平台合作 优化歌词体验

Apple Music歌词体验将得到增强。

苹果 Apple Music 与歌词数据库 Genius 宣布合作，从今天开始，Apple Music 将获得 Genius 平台的歌词数据资源，同时，Genius 应用也将加入一个新的嵌入式 Apple Music 播放器，使用 Genius 网站帐户的 Apple Music 订阅者将能够直接在 Genius 应用页面上播放 Apple Music 歌曲。







Genius 是全球最大的歌词集合以及大众音乐知识的分享平台，它采用类似维基百科的编辑机制，艺术家以及他们的粉丝可以随心所欲地对歌词进行解释，里面可以包含文本、链接、照片和视频，有的是其他用户发布的，有的则有可能源自艺人自己。他们可以探索式地创建和编辑，将其作为“全球知识”中的一部分。



Genius 在 iOS 上推出过一款 App，在这里你可以看到它如何通过歌词的故事带你领略歌曲背后的奇妙与唯美。你会看到关于某首歌的基本信息，背景介绍，歌词的灵感来源等。除了完整的歌词（包括了引入，间奏的歌词）之外，有的提供还有新旧多个版本，展现原作者的整个思考过程；有歌词的引申含义，或者是有关于作者更多的介绍以及他人的趣评，让你真正了解这首歌的精妙之处。



若要在 Genius 上使用 Apple Music 播放器，需要先搜索想听的歌曲，然后在播放器弹出时点击“连接帐户”。这个过程要求用户允许 Genius 访问 Apple Music 的媒体库，当用户接受之后，就能够在网络页以及 iOS 设备上使用该服务。





Apple Music 在 iOS 10 推出之后加入了歌词显示功能，用户可以通过点击播放器右下方的省略号图标来查看歌词，不过体验一直不尽如人意，很多歌曲也没有歌词显示。与 Genius 合作之后，Apple Music 的歌词功能将会增强。“当你在Apple Music 上听歌时能够阅读 Genius 上的歌词和注释，这是一个很不错的体验，”Genius 的首席战略官本·格鲁斯（Ben Gross）说， “我们很荣幸能将 Apple Music 变成我们的官方音乐播放器，也非常高兴能将 Genius 的歌词带到这个平台上。”目前尚不清楚 Genius 的歌词库何时能够正式加入到 Apple Music 中，另外，Genius 主要还是英文歌的世界，曲库里的中文歌极少，所幸 Genius 的网站上提供了添加歌曲的功能，希望日后中文歌曲越来越丰富，这样也将为 Apple Music 中文歌词带来丰富内容。

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