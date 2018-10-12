App Store大幅增长 Q3收入比谷歌高出93%

2018-10-12 14:53:12
陈知心
威锋网
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在 2018 年第三季度产生的 182 亿美元移动应用收入中，约有 66% 来自苹果的 App Store。

一直以来，苹果的 App Store 比谷歌的 Play 商店赚得更多已经不是什么秘密了。而根据移动应用数据分析公司 Sensor Tower 发布的最新数据显示，在 2018 年第三季度，苹果公司进一步拉大了跟谷歌的差距。


数据显示，App Store 的营收比谷歌 Play 高出近 93%，是 Sensor Tower 自 2014 年以来记录的最大营收差距。该公司表示，在 2018 年第三季度产生的 182 亿美元移动应用收入中，约有 66% 来自苹果的 App Store。


App Store 为苹果赚了大约 120 亿美元，比去年同期增长了 23.3%。相比之下，谷歌 Play 商店当季实现盈利 62 亿美元，较上年同期增长 21.5%。


根据数据显示，苹果和谷歌的应用商店的订阅收入都在持续增长。例如，Netflix 连续三个季度成为非游戏类总收入最高的应用程序，在这两个平台上都增加了约 2.437 亿美元的收入。


在手机游戏方面，这两个平台的营收同比增长 14.9%，本季度总收入为 138 亿美元。在第三季度，仅游戏就占据了这两个平台所有应用程序收入的近 76%。由于某些市场上的 Android 设备成本较低，谷歌 Play 在应用程序下载总量上比 App Store 更高一些。两个平台的应用程序安装量都增长了 10.9%。

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