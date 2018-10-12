苹果官方数据：iOS 12安装率已经达到50%

在过去 4 年里推出的苹果设备中，运行 iOS 12 的设备比例达到了 53%。

本月早些时候，研究公司 Mixpanel 发布报告称，苹果最新的 iOS 12 系统的安装率已经突破了 50%。苹果周五首次公布了其移动操作系统的数据，这些数据基于用户对 App Store 的访问。





苹果表示，目前已经有 50% 的设备运行 iOS 12 系统，而在过去 4 年里推出的苹果设备中，运行 iOS 12 的设备比例达到了 53%。这一为期四年的时间跨度是一个新指标，意味着苹果只计算自 2014 年 9 月以来推出的设备(iPhone 6 及更高版本)。

截至 10 月 10 日，过去四年推出的设备中，有 7% 运行的是 iOS 10 或更早版本，而在所有的苹果设备中，这个数字为 11%。这个 4% 的差距实际上是对目前仍在使用的 iOS 设备中有多少无法升级到 iOS 11 和更新版本(如 iPhone 5c 和 iPhone 5)的估计。

根据苹果的统计数据，iOS 12 在发布初期的增长速度实际上比 iOS 11 要慢一些，但是截至 10 月 10 日，iOS 12 的安装率已经超过了 50%，作为对比，iOS 11 在去年 11 月 8 日才达到了这一数字。

苹果第一次发布以 4 年为时间跨度的数据报告，2014 年 9 月发布的 iPhone 6 和 iPhone 6 Plus 均可升级 iOS 12，虽然 2013 年发布的 iPhone 5s 也在 iOS 12 的支持范围内，但是 iPhone 5c 除外，如果统计过去 5 年的数据，将会降低数据的准确性。

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