全面屏 iPad Pro 渲染：机身更薄+复古边缘

2018-10-12 11:11:06
陈知心
威锋网
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这组图片展示了这款新机的设计，其中包括近乎无边框的显示屏、更薄的机身以及复古的边缘等等。

知名的爆料人士 Ben Geskin 在推特上分享了一组据说是苹果 2018 年 iPad Pro 的新机渲染图，这组图片展示了这款新机的设计，其中包括近乎无边框的显示屏、更薄的机身以及复古的边缘等等。


根据图片显示，新款 iPad Pro 的其中一项改动是其机身厚度为 5.86 毫米。作为对比，目前 10.5 英寸 iPad Pro 机型的厚度为 6.1 毫米，12.9 英寸机型的厚度为 6.9 毫米。


除了机身更薄之外，这组 iPad Pro 渲染图呈现的另一项改动在于机身的边缘设计，其棱角有点类似于 iPhone 4 等较老的苹果产品。自 2011 年的 iPad 2 以来，iPad 的边缘一直是圆弧形的，而 iPhone 则从 2014 年的 iPhone 6 开始采用这一设计。外界普遍预计苹果公司将在本月的某个时候宣布其新款 iPad Pro 机型。多个报告指出新机的边框将会有所缩减，但是基本上没有提到边缘设计的改动。


新款 iPad Pro 的其他功能可能包括 Face ID、一个“A12X”处理器、USB-C 支持和一个“磁性连接器”。最后一个可能是 Smart Connector 的更新，它将移到机身背后，并且兼容更多配件。

如果新款 iPad Pro 确实支持 USB-C，苹果可能会选择用它替换 Lightning 端口，这将破坏与以前许多 iPad 配件的兼容性。这也可以解释为什么有传言说苹果公司正在准备一款新的 Apple Pencil。

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