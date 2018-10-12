富士康营收创新高 iPhone XS看来卖得不错

iPhone XS 的早期销售情况似乎不错，iPhone 组装商富士康的第三季度营收也创下了历史新高。

根据外媒 9to5Mac 的报道，iPhone XS 和 iPhone XS Max 的早期销售情况似乎不错，iPhone 组装商富士康的第三季度营收也创下了历史新高。





苹果供应商富士康周四在提交给证交所的一份文件中说，今年 9 月公司的营收增长幅度达到了 30%，达到了 5849.3 亿元新台币(合 188 亿美元)，延续了今年 5 月以来两位数的增长势头。富士康一位管理人士向记者表示，该公司月度业绩非常出色，是公司史上第二好的业绩，同时也实现了该公司最高的第三季度营收。

苹果公司将于 11 月 1 日公布其 2018 财年第四季度的财报，该公司之前的预期收入在 600 到 620 亿美元之间，虽然这一数字远高于去年的 526 亿美元，但由于去年 iPhone X 的延迟发售，而今年的旗舰产品 iPhone XS 和 iPhone XS Max 于 9 月份上市销售，价格较低的 iPhone XR 则推迟至本月晚些时候，因此我们也不能得出苹果今年 Q4 表现是好是坏的结论。

今年的 iPhone XS 看起来跟 iPhone X 很相似，虽然硬件和功能有所升级，但是大多数评论人士都不建议 iPhone X 用户升级，也有一部分人建议用户等待 iPhone XR 上市。之前的报道显示，忽视这些建议的用户更喜欢高存储版本的 iPhone XS，从而推高了 iPhone 的平均售价。

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