新款iPad Pro现身工信部 还有一款蓝牙设备

工信部数据库中出现了 4 个新的设备型号，这暗示着 iPad Pro 和 Apple Pencil 的更新。

本周早些时候，外媒 9to5Mac 援引消息人士的话称，苹果的 2018 年 iPad Pro 将搭载 A12X 处理器，并且提到了一些其他细节，包括显示屏幕无刘海、Face ID 横向支持、新款 Apple Pencil、向外接显示屏输出 4K HDR 视频以及一个全新的磁性接口。





这些信息基本上证实了这款新机的存在，不仅如此，关于这款平板电脑的更多细节也渐渐浮出水面，比如设备的型号。据外媒 MySmartPrice 报道，最近工信部数据库中出现了 4 个新的设备型号，这暗示着 iPad Pro 和 Apple Pencil 的更新。

苹果在工信部注册的设备型号为 A1876、A1980和 A1993，于 2018 年 9 月 29 日获得认证。需要提到的是，A1876、A1980 这两个型号早在 7 月就已经出现在欧亚经济委员会数据库中，A1993 则是新出现的型号。

不过，MySmartPrice 在报道中也指出，这些型号中可能包含有苹果计划在今年秋天发布的其他 iPad 机型，而不仅仅是 iPad Pro。此外，他们还发现了一款型号为 A2051 的蓝牙设备，这可能暗示着 Apple Pencil 的更新。

虽然这只是猜测，但苹果通常会为 iPad 产品注册两个单独的型号，分别对应 Wi-Fi 机型和 Wi-Fi + LTE 机型。如果传闻可靠，苹果将在本月晚些时候举行发布会，正式推出新款 iPad Pro 以及包括新款 Mac mini 在内的 Mac 产品。

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