信仰三头身《刺客信条：燎原》下月登陆iOS

大名鼎鼎的刺客们都变成了Q版三头身。

说起近期热门的游戏大作，那自然是育碧刺客新年货——《刺客信条：奥德赛》（Assassin’s Creed Odyssey）了，前所未有的庞大体量和波澜壮阔的古希腊历史背景，为这款 AC 新作增加了难以磨灭的史诗色彩。



当然，除了主机和 PC 平台的新作之外，向来“懂人心”的育碧也为手游平台带来了一款刺客信条 IP 新作，那就是《刺客信条：燎原》（Assassin's Creed Rebellion）。其实该作去年已经在外服测试上架，而国服中文版将于 11 月 21 日与玩家见面，同步登陆 iOS 和 Android 双平台。





《刺客信条：燎原》由开发《辐射：避难所》的 Behavior Interactive 工作室制作，作为育碧联合其他手游开发商的合作游戏，在风格上和系列正作差别较大，主角不再拉风神秘，而变成了 Q 版三头身，萌度破表。游戏玩法也发生了很大改变，一改系列一贯的 3D 沙盒玩法，而是以横版动作的形式呈现，但是战斗模式又并非即时 ARPG，倒有点像回合制策略，需要通过选择指令来让刺客完成行动。玩家可以选择刺杀者、执行者与潜伏者三种职业，根据自己的作战风格来选择潜入刺杀、化身狂（康）战（纳）或者是使用陷阱技能等多种方式完成任务。你的兄弟会作为行动基地，每次可放置三名刺客进行渗透任务。不同的任务适合不同的技能与角色组合，因此升级兄弟会的方式将很大程度上影响游戏的玩法。

为了获得游戏内含的诸多刺客大师和 20 多名原创刺客，玩家需要用战斗中获取的资源，打造各式各样的功能性建筑，并训练刺客们的能力，这一点有些类似《辐射：避难所》。游戏依然延续了刺客组织和圣殿骑士团超越千年的恩怨为主题，本作中，玩家将回到15世纪的西班牙宗教时代，并以兄弟会负责人的身份招募历史上鼎鼎大名的刺客大师们，比如艾吉奥、阿泰尔、邵君等 40 多位在正作中广受欢迎的传奇角色。此举除了可以让游戏内容更加丰富外，还为玩家提供了丰富的怀念空间。此外，《刺客信条：燎原》也将带来一个全新的，只针对手机的 Animus，这个系统用于追溯与模拟特定的基因记忆，能够让玩家们融合不同角色不同时期的记忆并且和多个角色同时并肩作战，完成史诗任务。作为免费加氪金的手游，你也可以花费金币获得历史中各位刺客大师的 DNA（相当于角色碎片），来解锁历史知名刺客。

虽然萌萌的画风和策略玩法让本作看起来和我们心目中的《刺客信条》相去甚远，但仔细想想，谁又能限制 AC 必须是这样或者那样，连《刺客信条：奥德赛》也被议论为“最不刺客的刺客信条”，育碧想做的不过是让这个游戏品牌更加开阔而已，如果你感兴趣，不妨届时品味一下这款名为“燎原”的手游将带来怎样不同的感觉吧。

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