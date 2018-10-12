CIRP：从安卓转到iOS的用户并没有那么多

研究公司 CIRP 周五发布了一份新的报告，详细介绍了消费者对智能手机的忠诚度。

研究公司 CIRP 周五发布了一份新的报告，详细介绍了消费者对智能手机的忠诚度。虽然苹果经常把从 Android 转移过来的用户作为 iPhone 的增长领域，但 CIRP 的最新数据显示，至少在过去 12 个月里，Android 用户实际上比 iPhone 用户更忠诚。





CIRP 表示，他们的研究显示，Android 系统的忠诚度为 92%，相比之下，截至 2018 年 9 月，iOS 系统的忠诚度为 89%。在过去三年里，智能手机的忠诚度略有波动，但 Android 和 iOS 目前都处于历史最高水平。

据 CIRP 的联合创始人迈克·莱文(Mike Levin)表示:“过去两年，iOS 和 Android 系统的用户忠诚度都有所上升，达到了我们所见过的最高水平。基本上，在过去三年里，大约 90% 的美国智能手机用户在购买新智能手机时仍然使用相同的操作系统。”

从更广泛的层面来看，这意味着无论是 iOS 还是 Android 都不太可能赢得来自对手平台的太多客户。CIRP 解释说，虽然很多人预测说操作系统的切换比例正在上升，特别是从 Android 到 iOS 的切换，但实际上目前情况并非如此。之所以出现这种差异，是因为许多分析都在考虑用户计划做什么，而 CIRP 的数据则统计用户实际做了什么。

在苹果公司每个季度的财报发布会上，蒂姆·库克(Tim Cook)经常说，更换手机的用户、首次购买智能手机的用户和现有客户是 iPhone 销售的强劲推动力。不过，如果 CIRP 的智能手机忠诚度数据可信的话，那么从 Android 转过来的用户比例似乎只占很小一部分。

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