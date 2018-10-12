苹果地图新一代测绘车：车顶改为塔式设计

在苹果宣布将从头开始重建地图服务后，新的苹果地图测绘车出现在了洛杉矶的街头。

根据之前的报道，苹果公司一直使用白色面包车来处理地图测绘工作，这些测绘车的车顶安装有用于收集数据和图像的传感器和摄像头。不过，在苹果宣布将从头开始重建地图服务后，新的苹果地图测绘车出现在了洛杉矶的街头。





据 Business Insider 报道，苹果使用的新一代苹果地图测绘车是斯巴鲁翼豹，以获取地图数据。有趣的是，谷歌使用的也是这款车型。至于新的摄像头设置，最新的苹果地图测绘车采用了带有激光雷达、360 度摄像头的塔式设计。

作为对比，苹果公司之前使用的福特面包车配备有 360 度摄像头、激光雷达等等，但是总体设计偏横向一些。另外，两代苹果地图测绘车上都印有 Apple Maps 的字样。

至于苹果地图，苹果高管艾迪·库伊(Eddy Cue)今年夏天曾经表示，苹果专注于打造“世界上最好的地图应用”，这需要“从头开始构建我们所有的地图数据”。这些更新过的测绘车能否帮助苹果改善其地图服务，还有待考察。

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