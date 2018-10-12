苹果地图新一代测绘车：车顶改为塔式设计

2018-10-12 12:23:08
陈知心
威锋网
加载中...

在苹果宣布将从头开始重建地图服务后，新的苹果地图测绘车出现在了洛杉矶的街头。

根据之前的报道，苹果公司一直使用白色面包车来处理地图测绘工作，这些测绘车的车顶安装有用于收集数据和图像的传感器和摄像头。不过，在苹果宣布将从头开始重建地图服务后，新的苹果地图测绘车出现在了洛杉矶的街头。


据 Business Insider 报道，苹果使用的新一代苹果地图测绘车是斯巴鲁翼豹，以获取地图数据。有趣的是，谷歌使用的也是这款车型。至于新的摄像头设置，最新的苹果地图测绘车采用了带有激光雷达、360 度摄像头的塔式设计。

作为对比，苹果公司之前使用的福特面包车配备有 360 度摄像头、激光雷达等等，但是总体设计偏横向一些。另外，两代苹果地图测绘车上都印有 Apple Maps 的字样。

至于苹果地图，苹果高管艾迪·库伊(Eddy Cue)今年夏天曾经表示，苹果专注于打造“世界上最好的地图应用”，这需要“从头开始构建我们所有的地图数据”。这些更新过的测绘车能否帮助苹果改善其地图服务，还有待考察。

　　欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。

[文章纠错]

锋友跟帖
人参与
人跟帖

热度 时间
现在还没有评论，请发表第一个评论吧！
正在加载评论

热门关注

  • 威锋客户端

  • 用微博扫我

返回顶部
关闭

威锋账号登录
用户名： (请实名认证)
Hi~我是威威！
关于我们 联系我们 大事记 法律条款 About Us

粤公网安备 44030502001011号粤ICP备07011435号-3/10 丨 新三板上市公司威锋科技（836555）

增值电信业务经营许可证： 粤B2-20130239 粤网文（2017）6454-1554号 Powered by Discuz!

触屏版

Copyright 2007-2018 © Joyslink Inc. All rights reserved 保留所有权利