真相：iPhone XS/XS Max对自拍做了什么？

原生相机“磨皮”效果，你喜不喜欢？

作为苹果最新发布的旗舰手机，iPhone XS 和 iPhone XS Max 的拍照性能自然很强悍，其后置摄像头采用的是双 1200 万像素镜头，传感器的尺寸大小从 1.2μm 增加至 1.4μm，更大的感光元件意味着在手机在拍照时能够获取更充足的光线，这对暗光下的成像会有更大的帮助。



对比 iPhone X 和 iPhone XS，在光线条件越复杂的环境拍出来的照片差异越明显，而 iPhone XS/XS Max 的自拍（包括拍摄人物近照）也和上一代 iPhone 相比发生了变化，所拍摄的人脸面部更加光滑、皮肤更加白皙，仿佛自带滤镜一般。



入了新 iPhone 的用户们对此感到震惊，很多人似乎对于 iPhone XS/Max 的“自带美颜”功能并不买账，还怒而在社交网络上刷起#BeautyGate（美颜门）的标签，痛斥苹果弄虚作假，欺骗消费者……



那么 iPhone XS/XS Max 其实对我们的自拍做了什么呢？



手机拍照的场景大多数暴露在室内光线或外部光线，除非刻意设置，否则通常高对比度场景下难以获得均衡的曝光条件，要么存在过曝的部分，要么是曝光不足或者背光。



HDR 高动态范围图像正是为解决问题而来，它能将多次曝光的照片——包括曝光不足、过度曝光和正确曝光的照片合并计算，获取照片中更大的动态范围，从而使图像上的阴影和高光细节均匀化。



苹果在 iPhone XS，XS Max 和即将推出的 iPhone XR 上的 HDR 模式称为Smart HDR。默认情况下，前置和后置摄像头拍摄的照片均为开启状态。该模式使相机可以在较短时间内捕捉到最暗和最亮色调之间尽可能多的细节。在弱光下拍摄的照片效果会更加明显。



（来自appleinsider 拍摄Vadim Yuryev）



在我们的 iPhone X 与 XS Max 正常照片对比中，你可以看到 Smart HDR 在 XS Max 上的动态范围有多大。X 的图像显示拍摄对象的脸部和身体被正确曝光，但背景中的高光过于明显，导致颜色都丢失了。



而在 XS Max 上，所有细节和纹理都是可见的，并且颜色可以准确再现。不仅如此，在检查阴影时，区域看起来更明亮，细节更清晰丰富。



iPhone X（上）与 XS Max（下）室外光线全景照片对比。







（来自9to5mac 拍摄Zac Hall）



在 iPhone XS 发布会上，苹果使用了一个例子来解释 Smart HDR 的工作原理。A12 仿生芯片首先捕获四帧作为缓冲区，然后在不同曝光下拍摄额外的“帧间帧”以显示高光细节。然后分析所有帧，并找出如何将最佳部分合并为一张照片。



当 XS 的相机应用程序打开时，A12 Bionic 处理器就会不断获取多帧缓冲。它可以非常快速地一遍又一遍地拍摄照片，并且将这些缓冲帧保存在系统内存中，而不会将它们实际保存到相机胶卷中。



当你实际按下快门按钮时，相当于从缓冲区中抓取其中一个帧，然后将最佳帧分析并合并为一张照片。不仅如此，A12 Bionic 还可以同时捕捉不同曝光下的各种帧，就像普通的 HDR 一样。



在 A12 的帮助下，所有一切都在瞬间发生，拍照时你几乎感受不到任何等待，比 iPhone X 上的自动 HDR 还要快。这些还归功于新的前置和后置传感器，新传感器提高了读取速度，从而可以更快地捕获这些帧。



但是，任何事物都有两面性，新相机面临着另一个限制：快门速度。快门速度是相机快门打开以允许光线进入传感器的时间，快门速度越快，光线进入传感器的时间越短。



由于 Smart HDR 需要以最快速度捕获照片，因此快门速度需要更快，这导致了更少的光进入传感器，这可能妨碍图像的亮度。为了补偿这一点，相机提升了 ISO，这就决定了传感器对光线的敏感程度，增加 ISO 的结果是它也增加了噪点。



根据对 iPhone XS 相机系统的深入分析，专业相机应用 Halide 开发者发现新款 iPhone 确实更倾向于采用高速快门和更高的 ISO 等级。



对此，苹果又为图像加入了更强的降噪处理功能，降噪主要是为了改善低光环境下的照片质量，但同时也为照片留下柔和或光滑的光洁度：下图左边为 X，右边为 XS。



（来自9to5mac 拍摄Zac Hall）



所以苹果并没有使用“美颜滤镜”，“美颜效果”正是由于过度激进的降噪而产生的。



同时，iPhone XS 和 iPhone XS Max 尽管关闭了 HDR，也已经使用计算摄影来合并曝光，执行局部色调映射（一种映射颜色以实现 HDR 效果的技术）并恢复常规照片上的高光细节。





（来自dxomark）

当然，合并多个曝光和混合图像并不是苹果独有的。Google Pixel 和三星 Galaxy 手机也会应用同样的降噪处理，从而产生类似的美颜模式效果。



在室外光线下在 XS（左）和 X（右）上拍摄的自拍照对比。即使没有启用 Smart HDR，XS 照片看起来也更平衡，阴影和高光之间的均匀分布，需要注意的是 XS 照片上的皮肤也没有细节损失。



乍看之下似乎 iPhone X 的照片更清晰，但如果你仔细观察实际并非如此。照片看起来更清晰的原因是对比度更强，XS Max 上的照片对比度并没有那么强烈。





（来自appleinsider 拍摄Vadim Yuryev）



如果我们给 XS 的照片添加一些对比度，那么“美颜”效果也开始消失。所以实际上 XS 相机有可能降低了系统对比度，这也是光线充足的环境中皮肤看起来更柔和光滑的另一个原因。



（来自appleinsider 拍摄Vadim Yuryev）



从技术上讲，图像对比度可以通过软件的更新来做调整。而基于新相机硬件的设计，苹果或许也可以让快门速度变慢，从而改善过强的降噪效果，但这样做明显会影响 XS 和 XS Max 相机的 HDR 关联性能。



所以我们猜测，XS 和 XS Max“自带美颜”这一点只能由用户慢慢适应并习惯了。不过国内果粉们应该对此见怪不怪甚至还有点小愉悦吧？

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