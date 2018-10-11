2018年iPad Pro将配A12X芯片：比A12更快

此前有报道称，A12X 处理器的部件号是 T8027，它的代号是 Vortex。

经过大半年的传闻和猜测之后，人们以为可以在 9 月份的发布会上看到新款 iPad Pro、Mac 等产品，但是事实证明，这场发布会的主角是 2018 年 iPhone 阵容和 Apple Watch Series 4。于是，外界普遍预测苹果可能还打算在 10 月份举行另一场发布会来介绍新品。





外媒 9to5Mac 周四发布报告称，2018 年 iPad Pro 将搭载新的苹果 A12X 处理器的信息。此前有报道称，A12X 处理器的部件号是 T8027，它的代号是 Vortex，新的报告同样重申了这一点。

据消息人士透露，这款新的 iPad Pro 机型将会搭载一个新的 A12X 处理器，这款处理器比今年 iPhone 新机的 A12 仿生处理器更快。这款新处理器还将包括一款更强大的 A12X GPU。不过，这份报告并未提到 A12X 的性能提升有多大。

本周早些时候，9to5Mac 援引消息人士的话称，2018 年 iPad Pro Wi-Fi 版本的代码为 iPad8,1、iPad8,2、iPad8,5、iPad8,6。同时，支持蜂窝功能的机型代码为 iPad8,3、iPad8,4、iPad8,7 和 iPad8,8。此外，消息人士还提到了新款 iPad Pro 的五大细节，包括显示屏幕无刘海、Face ID 横向支持、新款 Apple Pencil、向外接显示屏输出 4K HDR 视频以及一个全新的磁性接口。

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