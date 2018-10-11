第三季度Mac出货量下滑 用户都在等待新机

苹果公司在 2018 年第三季度的 Mac 出货量为 476.2 万台，较上年同期下滑11.6%。

IDC 周四发布了最新的 PC 销量季度报告，报告指出，2018 年第三季度全球 PC 出货量总计 6738.7 万台，跟去年同期相比下降 0.9%。尽管出货量有所下降，但 IDC 的数据好于许多行业分析师的预期的下降 3%。





具体来说，苹果公司正受到 Mac 产品线停滞的影响，该公司在 2018 年第三季度的 Mac 出货量为 476.2 万台，较上年同期下滑11.6%。苹果已经成为全球第五大 PC 制造商，联想位居榜首，惠普、戴尔、宏碁和苹果紧随其后。IDC 指出，在排名前五的 PC 制造商中，苹果是唯一一家“表现逊于整体市场”的制造商，因为其他四家制造商至少实现了一些同比增长。

与此同时，研究公司 Gartner 也发布了2018年第三季度 PC 行业的数据。和往常一样，该公司的数据略有不同，显示出货量为 6720 万台，同比增长 0.1%。值得一提的是，Gartner 说整个 PC 行业的表现是由“Windows 10 PC 硬件升级”驱动的。据 Gartner 估计，苹果 Mac 电脑出货量为 490 万部，较上年同期的 540 万部下滑 8.5%。不过 Gartner 表示，苹果的市场份额继续超过宏碁和华硕。

有必要指出的是，IDC 和 Gartner 这两家公司正在估算 Mac 电脑的出货量。苹果公司将于 11 月 1 日发布季度财报，其中将包括 Mac 电脑的总出货量。

外界普遍预计，苹果本月将会进行发布会，推出一系列新款 Mac 电脑硬件，包括新款 13 英寸 MacBook Air、Mac mini 和 iMac。如果事实证明 IDC 和 Gartner 的数据是准确的，那将意味着苹果目前的 Mac 产品线使得用户推迟购买，用户都在等待新款 Mac 的到来。

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