郭明錤: 国内用户对XR的需求比iPhone 8强

报告指出，部分消费者倾向于使用旧款 iPhone，或等待 iPhone XR。

知名苹果分析师郭明錤本周四发布了一份对于苹果来说是好消息的报告。该报告指出，在刚刚过去的十一黄金周期间，大多数国内手机制造商的产品销量都出现了同比下降，郭明錤将此归咎于创新不足，并认为部分消费者倾向于使用旧款 iPhone，或等待即将于 10 月 19 日开启预购的 iPhone XR。





郭明錤表示，他估计中国市场对 iPhone XR 的更换需求将高于去年 iPhone 8 的周期。就国内产品而言，只有华为的出货量出现了增长。Vivo、Oppo 和小米等竞争对手的销售情况令人失望。根据郭明錤的报告，中国主要品牌的总出货量下降了 10%。他预计，iPhone XR 的销量将超过 iPhone 8 和 iPhone 8 Plus。

iPhone XR 将于 10 月 19 日开始预购，首批产品将于 10 月 26 日交付。除了更现代的屏幕设计之外，iPhone XR 还提供多种配色选择，并且支持双卡双待。考虑到 iPhone XR 的定价低于 iPhone XS，而且同样使用了最新的 A12 仿生处理器，因此不少分析师都表示非常看好这款机型。

目前还不清楚 iPhone XS 和 iPhone XS Max 在中国市场的表现如何，而此前的一份报告称 iPhone XS 系列的销售额“令人失望”。苹果公司将于 11 月 1 日公布 2018 年第四季度财报，届时，公司高管们可能会透露 iPhone XS 和 iPhone XS Max 上市初期的销售业绩。

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