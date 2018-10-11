苹果6亿美元砸出 着手改进iPhone电源管理

看来iPhone用上自研电源管理芯片的日子不远了。

今天，与苹果合作多年的 iPhone 电源管理芯片供应商——戴乐格半导体公司（Dialog Semiconductor）在伦敦宣布，将和苹果达成 6 亿美元的交易，包括电源管理技术专利授权、部分资产转移以及 300 名研发工程师输送给苹果。一直以来，苹果的电源管理芯片依赖于戴乐格，后者是全球最大的电源管理芯片制造商，主要面向智能手机、IoT 设备提供服务。今年上半年，苹果自研电源管理芯片的消息传出，戴乐格股价遭受重创，而这次的合作宣布，又让戴乐格股票在盘前交易中上涨。该交易有待监管部门批准，预计将于 2019 年上半年完成。据悉，苹果将先支付其 3 亿美元，并为后续三年（2019~2021）的采购的产品提前预付 3 亿美元，包括电源管理、音频子系统、充电和其他混合信号 IC 的开发和供应。向苹果输送的 300 名技术人员占到了戴乐格全球雇员的 16%，苹果还将接手戴乐格在意大利、英国和德国的部分设备。

由此看来，苹果不仅可以从熟悉 Apple 产品的高级电源管理芯片工程师团队中受益，还可以反过来帮助自己的技术部门在整个欧洲获得更多芯片研发支持。从去年年底开始就有媒体消息称，苹果公司正在设计自己的电源管理芯片，处理如 iPhone 充电、电池寿命管理与能耗等任务，用来替代现有手机上使用的戴乐格的电源管理集成电路。自己设计电源管理芯片，可以与包括 A 系列处理器和 W 无线芯片更好的整合，再加上苹果目前也开始着手自研 GPU，掌握在自己手里的电源芯片技术，可以帮助苹果进一步降低成本、提高电池效率，甚至促进未来进军虚拟现实和增强现实眼镜领域。手机电池是为手机提供电力的储能工具，其实不只是手机。所有电子设备都需要有电源，只是不同的系统对电源的要求不同。为了发挥电子系统的最佳性能，需要选择最适合的电源管理方式，这就要通过相应的电源芯片，结合极少的外围元件来实现，可见，发展电源管理芯片是提高整机性能必不可少的手段。在电子设备系统中，担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片就是电源管理芯片，它主要负责识别 CPU 供电幅值，产生相应的短矩波，推动后级电路进行功率输出。去年一度把苹果推到风口浪尖的“电池门”事件大家应该印象深刻，尽管苹果官方一直把自动黑屏关机的原因归于锂电池的使用寿命等客观因素，但很多观点都认为，在这之中扮演重要角色的电池管理芯片没能很好地发挥作用也是苹果 iPhone 设计的失误之处。

随着 iPhone 硬件性能上的增强，CPU 与图像处理器都已经大幅提速，设备功能模块日益复杂化，推升了更大输入电流的需求，这也导致功耗大大增加。所以电源管理芯片也必须朝着更高的集成度、更高的功率密度、更强的耐压、耐流能力以及更高的能效发展。模块化是电源管理芯片技术最强的趋势，模块化的电源管理 IC 可有效降低系统设计的复杂性，节约电路板空间，提高系统的长期可靠性，同时也能有效降低系统成本，带来的好处是显而易见的。模块化趋势还体现在与板上其他芯片的 “集成化”上，电源管理 IC 与主控芯片之间通信及监控等功能的集成化也在日益增多。或许是基于这样的发展要求，苹果开始启动电池管理芯片研发计划，希望能够用最新的芯片技术，最大化地解决困扰自己好几年的“电池门”问题。根据此前传闻，苹果至少拥有 8 项电池寿命专利，专利包括确保手机处理器的每个部分只消耗所需的最小功率，在不需要处理器时关闭部分处理器，使睡眠和唤醒功能更好地工作。因此，该芯片一旦推出便会是“最先进的”，未来的 iPhone 也将续航能力将得到显著提高。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。