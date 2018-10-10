最新调查显示：31%的用户打算升级iPhone

一份新的调查报告指出，人们对购买新款 iPhone 的兴趣大增。

智能手机已经成为人们的日常设备，因此智能手机制造商希望推动现有客户不断升级手机来创造利润。一份新的调查报告指出，人们对购买新款 iPhone 的兴趣大增。





美银美林对 91000 名消费者进行了调查，询问他们是否有兴趣更换新手机。虽然使用其他手机的用户也表示了升级手机的愿望，但是分析师 Wamsi Mohan 表示，苹果将从中受益最大。分析师 Wamsi Mohan 在发给投资者的一份报告中写道：“我们的调查显示，用户最近几个月升级到 iPhone 的兴趣明显上升，在 iPhone XS 系列和 iPhone XR 发布之后，市场稳步增长。”

据了解，在 91000 名受访者中，31% 的人打算买一部苹果手机。相比之下，有 15% 的人关注三星手机。Wamsi Mohan 在报告中表示，调查显示，除了美国市场，iPhone 在中国和印度市场也面临巨大的增长机遇。

至于消费者的升级是否已经推高了 iPhone 的销量，目前还没有官方消息。不过，一些非官方数据已经指出，iPhone XS 和 iPhone XS Max 卖得比 iPhone 8 系列更好。

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