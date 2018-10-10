金光一闪 Beats推出Studio 3无线耳机新配色

今年没啥新品可卖的了，就发几个新配色吧！

为了配合今年苹果 iPhone 丰富的产品线，苹果旗下耳机品牌 Beats 也在积极扩展耳机产品阵容。除了 iPhone XS 发布会后迅速发布的新配色 urBeats 3 和 Studio 3 Wireless 耳机，日前，Beats 再次发布 Studio 3 Wireless 耳机新系列 Skyline。







新的 Skyline 包括四款配色：水晶蓝、沙漠黄、午夜黑以及魅影灰。其中前三种颜色是 Studio 3 首次推出的新色，以水晶蓝最为突出，而整个 Skyline 系列也加入了醒目的金色 Studio 3 LOGO 以及金色中圈 b，看起来十分奢华高贵有格调。



Beats Studio 3 Wireless 苹果官网售价 2863 人民币，功能方面主打 Beats Pure ANC (自适应消噪) 技术，Apple W1 芯片无缝连接，启用 Beats Pure ANC (自适应消噪) 时也可保持最长 22 小时耳机续航等。除了本次公布的 Skyline 系列之外，Studio 3 还包括红黑、哑光黑、大红、白色、陶瓷粉、蓝色等配色款在售。



加上 iPhone XS/XR 新机发布后，Beats 很快上线了对应新 iPhone 配色的耳机产品，需要入手新耳机的同学们又有鲜货可以挑选了。



新加入的配色有 urBeats 3 入耳式耳机和 Solo 3 Wireless 头戴式耳机阵容，目前已经在 Apple 官网展示，urBeats 3 有银色、深空灰、蓝色、黄色和珊瑚色，可以说正是迎合新发布的 iPhone XR 的配色了，不过红色作为（RED）特别版本，urBeats 3 暂时还没有。urBeats 3 这几个新款价格为 499 元，采用 Lightning 接口。





Solo 3 Wireless 无线头戴耳机也更新了丝缎金和丝缎银两个颜色，与 iPhone XS 略有对应，价格为 2,268 元，附带 Lightning 转接线。





外界正在传闻苹果有意打造有别于 Beats 的自主头戴耳机品牌。今年 2 月份，凯基证券的郭老师在研究报告中提到，苹果正在筹备着两款重磅的耳机产品，一款是支持“Hey，Siri”的新款 AirPods，另一款是高端头戴式无线耳机，但这款耳机并非 Beats Studio 3 系列的继任者，而是采用全新设计，打着自主品牌的头戴耳机，最快将于 2018 年 Q3（第四财季）出货。分析师强调，这款头戴式耳机该耳机将由 Primax 代工，SZS 提供金属成型工艺，将采用有别于 Beats Studio 3 的全新设计，同时，它拥有与 AirPods 相媲美的便利性，音质比起 AirPods 还要更好。此外，在传统音响厂商开始纷纷加入智能音箱大军行列的趋势下，关于 Beats 何时会推出嵌入 Siri 的智能音箱的猜测也开始浮出水面。作为耳机产品线上骚气的一笔，我们期待能看到 Beats 在产品创新上有更多作为。

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