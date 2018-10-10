摄影师会玩系列：iPhone XS vs 佳能C200

iPhone XS尽管没法电影拍摄业务机真正较量，但它的表现已经“足以令人兴奋”。

我们都知道 iPhone XS/Max 和前代 iPhone X 相比最大的性能升级在于相机，DxOMark 将其评价为“最棒的移动相机”，而电影制作人也对 iPhone XS 的摄影功能表示肯定。要说会玩还是专业人士会玩。不久前，摄影师兼电影制作人埃德·格雷戈里（Ed Gregory）就出人意料地拿 iPhone XS 跟佳能 C200 在视频拍摄方面做了一番比较。佳能 Cinema EOS C200，2017 年 5 月底发布的价格区间为 5 万元档且具备机内压缩 RAW 格式拍摄能力的业务机，基本可胜任大多数记录性质的拍摄、机动性要求的拍摄、纪录片拍摄、单人作业拍摄、小型广告片、商业片、独立电影等项目。拿 iPhone XS 跟 C200 这样的业务电影相机作对比，在我们通常的认识里应该是没啥可比性的。不过这场 PK 下来，连摄影师自己都“感到震惊”。

几周前，埃德·格雷戈里拿到了 iPhone XS Max，以一名摄影师和电影制作人的职业习惯，他首先做的第一件事就是打开相机，看看这款新手机的镜头表现，在使用 XS Max 拍摄视频并观看成片时，他认为效果非常优秀（XS 和 XS Max 的表现相差无几），甚至比起自己惯用的佳能 C200 也并不逊色。为了进行比较，他将佳能 C200 与 Sigma Art 18-35 / 1.8 配对，达到和 iPhone 宽幅镜头相似的焦距，同时将 iPhone XS 连接到 C200 的顶部，采用 DJI Ronin-S 作为支架，在室外单人操作拍摄一小时 4K 视频，看看能够得到什么。将两台设备利用软件调试至同样的色彩等级，iPhone XS 就可以立马开展拍摄工作，而 C200 的色彩等级则更显繁杂，这也是 RAW 拍摄的乐趣。

在没有标注哪个镜头是 iPhone XS，哪个镜头是 C200 的情况下观看拍摄的视频，你几乎不能明确的说哪个更好。







仔细对比之下，它们之间还是存在不小差别的，iPhone XS 拍摄的视频看起来色调偏暖，锐化度更高，导致某些时候看起来比 C200 还要清晰。iPhone XS 令人满意之处在于其 HDR，尤其是有了苹果新的黑科技 Smart HDR 加持，能够在明亮的阳光下保留高光，同时又清晰地显示阴影中的细节，这背后必然是一连串疯狂的多重曝光处理。考虑到这一切都在瞬间实时完成，因此令人印象深刻。

另外我们发现 iPhone XS 的视频防抖功能还挺不错的。需要注意的是 iPhone XS 视频拍摄的优点表现在较小的屏幕和显示器上，几乎没有什么瑕疵，但是如果将视频拿到 27 英寸 iMac 上全屏观看，那么重度锐化会让很多画面彻底垮掉。埃德·格雷戈里做出的结论是，尽管 iPhone XS 和 C200 并不在一个水平线上，但它的表现已经“足以令人兴奋”。





这不是 iPhone XS 第一次得到专业人士的嘉奖，就在上周，另一位电影制片人兼色彩设计师理查德·拉基经过测试后肯定了 iPhone XS 的弱光视频功能，而且他表示，在 iPhone XS 上最好的摄影 App 就是原生相机，而不是 FiLMiC Pro 和其他相机软件。iPhone XS 可以在非常微弱的光线下拍摄清晰的视频。不仅如此，阴影中的颜色信息比以前拍过的任何一代 iPhone 都要丰富。拉基说 iPhone XS 使用的动态色调映射技术特别复杂，从照相机在明亮和正常光条件下的行为来看，光度值的记录似乎不像传统照相机那样纯粹由固定的 ISO 灵敏度或伽马变换来确定。另外，测试还表明 iPhone XS 的视频降噪功能也很好。除了视频能力以外，iPhone XS/XS Max 的视频性能也不应该被忽视，四个内置麦克风录制立体声，加上串音消除技术，能够给视频带来更宽广的立体声效，这对广大音视频制作爱好者来说应该算很贴心了。

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