面朝大海春暖花开《星露谷物语》iOS版来了

好饭不怕晚，终于能在手机上种菜了。

人气农场经营游戏《星露谷物语》将于 10 月 24 日登陆 iOS 平台，支持 iPhone 与 iPad，游戏今天开放预订（ 点击跳转至 App Store 页面 ）。《星露谷物语》iOS 移植由英国工作室 Secret Police 花费一年时间完成，该工作室也正在积极地进行安卓版的移植工作。游戏内容上没有任何阉割，只是进行了更符合触屏操作的模式，不过 iOS 版还不支持多人模式，不知后续是否会更新。《星露谷物语》的大名已经很多玩家都十分熟悉，这是一款农场模拟经营角色扮演游戏，画面上看来与 SFC 时代的 RPG 游戏非常相似，俯视角，满满的像素风。质朴的画风带来了如同世外桃源的鹈鹕镇，游戏的情节是主角继承他们的祖父的农场，然后他们可以改善和扩大。玩家还可以钓鱼和饲养牲畜，并在探索当地洞穴时与各种生物作斗争，可以结交数十个性格分明的 NPC，他们都有各自的性格和复杂的关系。其中有 6 男 6 女可以攻略并且发展到婚姻关系，包括同性结婚。

本作最大的特色就是“自由”，玩家甚至可以选择不去当一个农夫，在简单经营完农场后，可以没日没夜地去钓鱼、去采矿、去骚扰 NPC，游戏中没有固定的主线，所有的一切都要玩家自己去挖掘。玩家可以把市场经济现代化农业发展到小镇每个角落，也可以一事无成浪荡三年时光，玩家的抉择将决定游戏的走向。时至今日，这款游戏已经成为一个传说，仅仅 300 多 M 的容量，短短两周内卖出了超过 40 万份，不到两个月就有 100 多万人拥有这款游戏。这对于仅由一人独立完成的像素风游戏实在难能可贵。此外，本作获得了 2016 年度 TGA 游戏大奖、金摇杆奖、游戏开发者选择奖在内的多个提名和奖项。2017 年 4 月，TGP 腾讯游戏平台携手开发商 Chucklefish 带来了官方中文版本的《星露谷物语》，让更多国内玩家开始享受“采菊东篱下，悠然见南山”的田园生活。

正所谓好饭不怕晚，从游戏首发 PC 平台到现在，时隔三年，移植花了一年，iOS 版终于与我们见面。iOS 售价为 7.99 美元，无内购。PC 版玩家可以通过 iTunes 把自己的存档数据转移至 iO S版，不过先要备份下以防不测。MOD 暂不支持，如果存档数据有 MOD 的话数据转移可能会发生问题。开发者表示主机版游戏的多人游戏部分正在积极制作当中，游戏登陆手机平台不会对此产生影响。需要说明的是，本次 iOS 版暂时没有在国区 App Store 出现，游戏介绍的支持语言也未列出中文，不知是否与国内引进版权有关。不过既然已经顺利上架 iOS，中文版肯定大有希望，如果你腻味了那些华丽的 3D 画面和砍来砍去的单调玩法，那就期待一下即将到来的种菜生涯吧！

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