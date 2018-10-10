数据：近五分之一安卓用户计划改用iPhone

美林(Merrill Lynch)的新数据显示，很大一部分 Android 用户打算在下次购买手机时改用 iPhone。

大多数智能手机购买者倾向于坚持他们熟悉的平台。然而，美林(Merrill Lynch)的新数据显示，很大一部分 Android 用户打算在下次购买手机时改用 iPhone。分析师贺拉斯·德迪乌(Horace Dediu)在推特上发布了一份由美林全球研究公司编制的数据图表，这份图表涵盖了 32523 名智能手机用户，包括苹果、黑莓、谷歌、HTC、华为、联想、LG、摩托罗拉、Oppo、三星、Vivo、小米和中兴。





对于每家厂商来说，用户最喜欢的下一款手机是同一家厂商生产的另一款。在 iPhone 用户中，这个数字是 70%。对于三星和华为用户来说，分别有 53% 和 54% 的用户计划继续使用同一品牌。打算继续使用谷歌的用户比例为 42%，而其他品牌用户表现出来的忠诚度更低。

在全球五大 Android 品牌中，有 15% 到 25% 的人表示，他们计划接下来购买一部 iPhone。25% 的 HTC 用户说他们打算买一部 iPhone，作为对比，继续购买 HTC 手机的用户比例为 34%。只有 1% 的 iPhone 用户表示有兴趣购买 HTC 手机。

这种不对称的品牌意图在其他手机中也得到了体现。19% 的三星用户表示他们打算买一部 iPhone，但只有 4% 的 iPhone 用户在关注三星。最受 iPhone 用户欢迎的替代品牌是华为，但是比例也只会有 5%，与此同时，15% 的华为用户表示他们的下一台手机是 iPhone。包括 Vivo、Oppo、小米和联想旗下摩托罗拉在内的其他中国 Android 品牌在 iPhone 用户中都获得了一到两个百分点的兴趣，而反过来，计划改用 iPhone 的比例都是 20%。

这些数据与爱立信(Ericsson)在 2015 年发布的数据明显不同。爱立信研究了新手机每月的实际激活情况后得出的结论是，大多数智能手机用户仍忠于自己的操作系统，特别是高端机型的用户比低端机型的用户更有可能在同一厂商的同一系列中选择新机型。该公司当时指出，大约 80% 的 Android 和 iOS 用户忠于自己的操作系统。

如果今天的数据是准确的，那就意味着智能手机市场已经发生了根本性的改变，Android 用户的品牌忠诚度已经开始降低。而在三年前爱立信的报告中，Windows Phone 用户的品牌忠诚度已经低至 20%，现在轮到 Android 了。

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