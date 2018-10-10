苹果发布iOS 12.1系统第三个开发者测试版

修复BUG改善性能，具体iOS 12.1开发者beta3更新了什么内容有待实测。

10 月 10 日凌晨，苹果正式发布了 iOS 12.1 操作系统的第三个开发者 beta 测试版。距离 iOS 12.1 上一个开发者测试版 beta 2 相隔刚好一周的时间。





现在，如果你是开发者并持有开发者账号，iOS 12.1 操作系统的第三个开发者 beta 测试版系统的完整固件包已经可以通过苹果开发者中心下载。当然，原本就已经处于开发者测试版状态的 iOS 设备，若早就已经安装了正确的配置文件，也可以直接通过 OTA 进行系统更新。

过去，苹果在发布 iOS 操作系统开发者测试版之后一天或几天时间内，也会很快发布公开测试版本，因此预计 iOS 12.1 的公开测试版本很快也将发布。

iOS 12.1 第三个开发者测试版的 build 版本编号为 16B5077c，而之前第二个测试版的版本编号则为 16B5068i。究竟 iOS 12.1 第三个开发者测试版的其他升级细节暂时未知。可以确认的是，此前针对 iPhone XS 和 XS Max 等机型息屏状态无法充电的问题，早在 Beta 2 就已经解决了。

不过正如以往，每一个 iOS 系统测试版的主要任务都在于对常规 BUG 的修复，优化系统版本的稳定性以及流畅度等等。而新开发者测试版具体相对之前的测试版在细节上的改进，尤其是界面和功能的细微调整，性能是否得以优化，续航水平如何等等，还需深入体验才能挖掘出来。

之前苹果发布的 iOS 12.1 开发者测试版中没有引入太多的新功能，根据苹果官方目前确定的消息，在 iOS 12.1 系统中主要有以下几个显著的改进：

- 首先将此前移除的 Group FaceTime 多人同时聊天功能重新开启。

- 再者，苹果承之前诺在 iOS 12.1 中为新 iPhone XS 和 iPhone XS Max 旗舰上引入几个新功能，其中本次 beta 本就增加了对可编程 eSIM 技术的支持。

关于 eSIM 就不多解释了，这是一种数字化的 SIM 卡技术，主要由运营商提供服务，只要激活就能在原本单张实体 SIM 卡技术上，实现双卡双待功能，或者无需实体 SIM 卡。不过，中国市场由于运营商利益并不积极推动 eSIM 技术，甚至有所限制，所以国内手机反而更推崇提供有物理双 SIM 卡插槽的机型，iPhone XS Max和 XR 也不得不妥协。

- 第三，iOS 12.1 正式版还将带来苹果在 iPhone XS 和 XS Max 发布会上重点提及的“动态景深”功能，根据苹果介绍，借助新推出的景深控制功能，用户可在实时预览中和照片拍摄后动态调整景深，也就是调整背景虚化效果，打造出具有精美背景虚化效果的人像照。

- 除了这些 iPhone XS 和 XS Max 功能之外，所有支持升级 iOS 12.1 系统的 iOS 设备，还迎来新一批超过 70 个 Emoji 表情符号的更新。

无论如何，iOS 任何一个 beta 测试版都如其名所述，一切仍处于测试阶段，大多数情况下运行效果可能不如正式版那样理想，而且有 BUG 也是很正常的现象，甚至会出现极不稳定或丢失数据的情况，或者就像之前 iOS 12 Developer beta 7 测试版突然被撤回。因此，是否需要升级谨慎考虑，而是否值得尝鲜全凭个人意愿。

所以，如果你的 iPhone 或 iPad 设备是日常使用的主设备，建议不要进行尝鲜。不过，如果你对 beta 测试很感兴趣，或者测试的是你的非主力机，最好也在尝鲜之前通过 iTunes 创建完整的备份，至少进行 iCloud 云备份或对重要数据进行备份。

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