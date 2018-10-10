“沉迷”AR：苹果又收购了一家丹麦初创公司

苹果可能会把新技术用于相机或 Clips 等应用中，或者扩大 Animoji 和 Memoji 的使用。

据报道，苹果收购了一家名为 Spektral 的丹麦初创公司。Spektral 专注于实时分离照片和视频中的物体，以达到“绿屏”效果。丹麦媒体 Brsen 周三透露，此次收购实际上是在去年年底完成的，但直到现在才被发现。





报道指出，Spektral 公司的联合创始人 Henrik Paltoft 和 Toke Jansen 的薪酬为 2 亿丹麦克朗，约合 3000 万美元。Jansen 已经成为苹果公司的计算成像经理，在旧金山湾区工作。

Spektral 依赖于机器学习和计算机视觉技术，甚至能够处理每秒 60 帧的视频分离，这家公司宣称这对于创造混合现实内容很有用。苹果的计划尚不确定，不过可以想象，该公司可能会把这项技术应用到相机或 Clips 等应用中，或者扩大 Animoji 和 Memoji 的使用。目前，苹果公司已经给出了关于此次收购的答复，称“苹果不时收购规模较小的科技公司，我们通常不会讨论我们的目的或计划。”

众所周知，苹果对增强现实非常感兴趣。该公司开发了支持 iOS 平台的 ARKit，甚至重新设计了 iPhone 摄像头，以更好地支持这项技术。该公司还进行了一系列相关收购，比如在 2015 年收购 Metaio，以及今年早些时候收购 AR 镜头制造商 Akonia Holographics。

有传闻称，苹果打算推出一款 AR 头戴设备，其代号为“T288”，这款设备将运行其自己的操作系统，目前称为“rOS”。此外，它还可能搭载 8K 显示屏和独立处理器，但预计要到 2020 年或更晚才能上市。

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