新款iPad Pro更多细节：支持FaceID无刘海

熟悉 2018 年新一代 iPad Pro 开发的消息人士今天提供了更多关于该设备的详细信息。

外界普遍预计，苹果本月将举办一场发布会推出 2018 年新款 iPad Pro、新款 Mac 电脑等产品。iOS 12.1 的测试版中有证据证实了这一点，其中包括对 iPad2018Fall 设备的引用。根据外媒 9to5Mac 的报道，熟悉 2018 年新一代 iPad Pro 开发的消息人士今天提供了更多关于该设备的详细信息。





2018 年 iPad Pro Wi-Fi 版本的代码为 iPad8,1、iPad8,2、iPad8,5、iPad8,6。同时，支持蜂窝功能的机型代码为 iPad8,3、iPad8,4、iPad8,7 和 iPad8,8。这意味着两种尺寸都有两个 Wi-Fi 机型和两个 LTE 机型。

显示屏幕

今天的报道同样指出新的 iPad Pro 将跟 iPhone XS 一样不会使用 Home 键。然而，与 iPhone XS 系列不同的是，新的 iPad Pro 屏幕上不会有凹槽。尽管新机的边框更薄，但是仍然保留有足够的宽度来放置支持 Face ID 的 TrueDepth 相机系统。

横向 Face ID

2018 年的 iPad Pro 采用的 Face ID 跟 iPhone XS、iPhone XS Max 和 iPhone XR 具有相同图像信号处理器。此外，新报告表示，可以确认新款 iPad Pro 上的 Face ID 可以在在纵向和横向工作，不过颠倒过来将无法识别。

新 iPad Pro 上的 Face ID 设置过程将非常类似于苹果在 iPhone X 中引入的过程。目前尚不清楚新的横向支持是否需要一种特殊的硬件功能，也不清楚是否可以通过简单的软件升级让 iPhone XS 也获得 Face ID 横向支持。

外接屏幕

凭借新的 USB-C 接口，2018 年的 iPad Pro 将能够向外接显示屏输出 4K HDR 视频。为了适应这一特性，在设置应用程序中将有一个新的面板，用户可以在那里控制外界屏幕的分辨率、HDR、亮度和其他设置。

新的 Apple Pencil

消息人士表示，Apple Pencil 的新版本将在 2018 年 iPad Pro 中一同到来。新款 Apple Pencil 靠近 iPad Pro 即可完成配对，这一点非常类似于 AirPods 和 HomePod，用户无需将它连接到充电端口，就可以在不同设备之间切换。目前尚不清楚 Apple Pencil 的现有型号能否与新款 iPad Pro 兼容。

磁性接口

新的 iPad Pro 将有一个全新的配件接口，这个磁性接口将出现在 iPad Pro 的背面，并允许连接不同的配件，比如新版本的 Smart Keyboard 和其他第三方配件。

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