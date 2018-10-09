从绝密到畅销：Apple Watch 走过的这几年

经过多年的传言和猜测，苹果终于在 2014 年 9 月推出了万众期待的 Apple Watch。

经过多年的传言和猜测，苹果终于在 2014 年 9 月推出了万众期待的 Apple Watch。这是自史蒂夫•乔布斯去世后，苹果在新任首席执行官蒂姆•库克领导下推出的第一款全新苹果设备。



自从智能手表这种可穿戴电子设备面世之后，就有传言说苹果公司将会推出一款属于自己的可穿戴设备。2014 年 9 月，苹果终于这么做了。当时，苹果还推出了 iPhone 6、iPhone 6 Plus 和 Apple Pay 等等。





传闻和发展

除了 iPad 之外，关于 Apple Watch 的传闻时间是本世纪苹果产品中最长的，就连 iPhone 也无法相比，至少在 3 年的时间里，坊间不断传出苹果正在酝酿一款手表的传言。实际上，这个项目始于 2011 年 10 月乔布斯去世后不久。2014 年，苹果首席设计师乔纳森在接受《霍丁基》(Hodinkee)杂志采访时表示，他不记得曾与乔布斯谈论过这个话题。此外，乔布斯也从未对这个概念表示过任何兴趣。

“这个过程对我们来说既典型又非典型，”乔纳森说，“我们是一群紧密联系的设计师，和往常一样，这些东西从一个想法开始，这个想法很快就变成了一种对话，一旦你开始绘制和制作物理对象，自然就会发生变化。”

2011 年末，乔纳森开始考虑 Apple Watch 的未来，苹果公司在 2012 年全年都在研发这款手表。根据 2015 年《连线》杂志关于“Apple Watch 的秘密历史”的文章，凯文•林奇在 2013 年初被苹果公司聘为技术副总裁，正式领导 Apple Watch项目，只是有一个限制，他不能告诉任何人他到底在做什么。

介绍

从凯文•林奇受聘到库克延用乔布斯那句熟悉的“one more thing”来宣布这款手表，大约花了 18 个月的时间。光是“one more thing”这句话就在库比蒂诺弗林特中心的礼堂里引起了掌声。“很长一段时间以来，我们一直在非常努力地研发一种全新的产品，”库克在舞台上告诉观众，“我们相信，这款产品将重新定义人们对其品类的期待。我很兴奋，也很自豪，今天早上能和你们一起分享。这是苹果故事的下一章。”

实际上，Apple Watch 这款产品得到了较长时间的热烈欢迎，这在苹果的主题演讲中实属罕见。库克继续形容 Apple Watch 是“苹果创造过的最个性化的设备”。他说：“我们打算制造世界上最好的手表，一种精确的手表。它与通用时间标准同步，精确到正负 50 毫秒。它是难以置信的个性化，所以你可以找到一个反映你个人风格和品味的设置。”

第一代

虽然 Apple Watch 的发布时间是 2014 年 9 月 9 日，但这款产品在 8 个月之后才上市，到 2015 年 4 月 24 日才能在网上购买，Apple Store 直到同年 6 月才开始销售这款手表。

无论你在哪里购买，第一代 Apple Watch 都有三种型号：Apple Watch、Apple Watch Sport 和 Apple Watch Edition。虽然基本款的起价是 349 美元，但 Edition 版本的价格可能超过1万美元。虽然 Apple Watch 在上市的第一年给人的印象是，人们对它的热情不高，但它很快就成为市场上最受欢迎的智能手表。

第二代

2016 年 9 月 7 日，苹果公司发布了第二代 Apple Watch，并且同时发布了 iPhone 7、iPhone 7 Plus 和 AirPods。这款手表看起来与第一代 Apple Watch 没有太大的不同，但所谓的 Apple Watch Series 2 的重大变化包括增加了 GPS、更亮的显示屏、提高了防水性能等等，它还将操作系统升级到 watchOS 3，并升级为双核 S2 处理器。

“人们对 Apple Watch 的反应，以及它如何改变了人们的生活，令我们兴奋不已，”苹果首席运营官杰夫•威廉姆斯表示，“我们致力于健身和健康，我们认为我们的客户会喜欢 Apple Watch Series 2 的新功能。Apple Watch Series 2 拥有强大的新型双核处理器，防水 50 米，内置 GPS 定位系统，为我们的客户提供健康的生活保障。”

Apple Watch Series 2 一开始售价为 369 美元。第一代 Apple Watch 以Apple Watch Series 1 重新发布，售价为 269 美元。不过，它并不是价格较低的初代设备。在非正式场合，最初的 Apple Watch 开始被称为 Series 0，并在 2015 年停产。

第三代

在 Apple Watch Series 2 发布一年后，第三代 Apple Watch 于 2017 年 9 月 12 日在苹果发布会上亮相，这也是苹果首次在新建成的史蒂夫·乔布斯剧院中举行发布会。这款手表跟 iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X 以及 Apple TV 4K 一起成为了发布会的焦点。

库克在介绍最新款 Apple Watch 时透露，当时 Apple Watch 已经超过劳力士成为世界第一。Apple Watch Series 3 的主要改进是首次增加了 LTE 蜂窝连接，并且升级为双核苹果 S3 处理器和 watchOS 4 系统。

杰夫·威廉姆斯在发布会上表示：“我们相信，添加蜂窝技术将改变人们使用 Apple Watch 的方式，提供一种新的自由感，因为他们可以与 iPhone 保持连接或不连接。Apple Watch Series 3 结合了 watchOS 4 的力量，是健康生活的终极设备。”普通版 Apple Watch Series 3 以 329 美元的价格发售，蜂窝版售价为 399 美元。随后，苹果宣布停产 Apple Watch Series 2，但是继续销售 Series 1。

第四代

2018 年 9 月 12 日，苹果在 Gather Round 发布会上推出了 Apple Watch Series 4，一同亮相的还有苹果声称迄今为止最先进的 iPhone XS 系列和 iPhone XR。

苹果在 Apple Watch Series 4 上首次将 Apple Watch 的型号从 38mm/42mm 升级为 40mm/44mm，不仅增大了显示区域，还升级至 64 位双核 S4 处理器，引入电极式心率传感器、摔倒检测、带有触觉反馈的数码表冠等新特性。

在 Apple Watch Series 4 上，苹果还新增了一个最多可以容纳八个复杂功能的图文模块表盘，让用户根据自己的需求进行个性化设置。此外，苹果在发布会上宣布，Apple Watch Series 4 首次加入心电图（ECG）功能，通过手指放置在表冠，和背面的传感器相配合，Apple Watch 上会显示出用户实时心电图。价格方面，GPS 版 399 美元起售，蜂窝版 499 美元起售，同时 Apple Watch Series 3 起售价为 279 美元。

总结

Apple Watch 是一次巨大的成功，它是世界上最受欢迎的智能手表和可穿戴电子产品，至少在去年，它是世界上最受欢迎的手表。截至 2018 年年中，苹果可穿戴设备部门的规模估计足以媲美一家《财富》(Fortune) 300 强企业。虽然苹果并没有公布 Apple Watch 的销量，但在 2018 年第二季度，Apple Watch Series 1 是全球最畅销的智能手表，Series 3 排在第 4 位。

除了改变了“手表”一词的定义之外，或许最重要的是，Apple Watch 拯救了好几条生命。2018 年，至少有 6 条新闻报道称，苹果智能手表的心率监测功能向用户发出了健康警报，用户也因此获得了及时的医疗。

乔布斯可能对手表不那么感兴趣，但是 Apple Watch 的成功表明，乔布斯的继任者也可以创造出一个新的产品类别，使之成为苹果的一个关键部分。

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