早期购买者倾向于高存储的iPhone XS机型

供应链方面的消息显示，iPhone XS 和 iPhone XS Max 的早期购买用户都选择了更高的存储版本。

iPhone XS 和 iPhone XS Max 是首批提供 512GB 存储空间的 iPhone 机型，分析师认为这是看好苹果并提高苹果目标股价的一个理由。花旗研究(Citi Research)今天发布了一份新的投资者报告。报告称，消费者青睐存储容量更高的 iPhone XS 机型。





据 CNBC 报道，花旗研究已将苹果的目标股价从 230 美元上调至 265 美元。在投资者报告中，花旗分析师 Jim Suva 解释道，该公司的理由是 iPhone XS 的平均售价更高，以及客户倾向于高容量机型。分析师 Jim Suva 在给客户的报告中称，虽然更高的内存配置会让消费者多花大约 100 美元，但它只会让苹果多花大约 20 美元，这是因为闪存的价格自 3 月份以来已经下降了 18%。总而言之，供应链方面的消息显示，iPhone XS 和 iPhone XS Max 的早期购买用户都选择了更高的存储版本，分析师认为这是推动苹果股价上涨的主要力量。花旗研究并不是第一家解释消费者对高存储容量 iPhone 机型感兴趣的分析公司。上个月，郭明錤援引供应链研究报告称，256GB 的 iPhone XS 型号在当时是最受欢迎的。

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