苹果忽视了iPhone XS屏幕的一个隐藏功能？

台湾清华大学的一项测试显示，iPhone XS Max 的 MPE 值比 iPhone 7 高出 20%。

iPhone XS 和 iPhone XS Max 是第二款采用 OLED 显示屏的 iPhone。苹果公司首次在 iPhone X 上使用了这一技术，但苹果公司没有在 iPhone XR 上使用 OLED，而是使用了 6.1 英寸的 LCD 显示屏，其屏幕分辨率低于 iPhone XS。





不过，苹果可能淡化了 iPhone XS 和 iPhone XS Max 显示屏的一个主要功能。一项新的测试显示，相比之前 iPhone 机型所使用的 LCD 屏幕，新的 OLED 屏幕对用户的眼睛更友好。

台湾清华大学的一项测试显示，iPhone XS Max 的 MPE 值（最大容许照射：Maximum Permissible Exposure）比 iPhone 7 高出 20%。MPE 测量的是视网膜在屏幕照射后红肿发炎的时间。iPhone 7 的屏幕得分为 288 秒，而iPhone XS Max 的得分为 346 秒，这意味着 iPhone XS 用户可以在不伤害眼睛的情况下更长时间地观看屏幕。

而在睡眠方面，iPhone XS Max 显示屏造成的一项也要低于 iPhone 7。测试发现，iPhone XS Max 对褪黑素的抑制敏感度为 20.1%，而 iPhone 7 的得分为 24.6%。这项测试是对显示屏幕发出的蓝光的测量，这种蓝光会扰乱用户的昼夜节律。

由于 iPhone XR 要到本月晚些时候才能上市，因此这项研究并没有能够对 iPhone XR 机型测试。

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