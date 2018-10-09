苹果发布iOS 12.0.1更新：充电问题已解决

这是苹果自 9 月发布 iOS 12 和 iPhone XS 系列手机以来第一次对发现的 bug 进行修复。

威锋网 10 月 9 日消息，苹果公司今天凌晨发布了适用于 iPhone 和 iPad 的 iOS 12.0.1 更新，这是苹果自 9 月发布 iOS 12 和 iPhone XS 系列手机以来第一次对发现的 bug 进行修复。





苹果在更新说明中详细介绍了 iOS 12 系统中遇到的一些问题，这些问题已经在 iOS 12.0.1 中得到了解决，以下是此次更新的完整说明：

iOS 12.0.1 包含 iPhone 或 iPad 的错误修复和改进。本更新：

- 修复了部分 iPhone XS 设备连接闪电连接线后无法立即充电的问题

- 解决了可能导致 iPhone XS 系列设备重新加入 Wi-Fi 网络时使用 2.4GHz 而非 5GHz 的问题

- 修复了可能导致 iPhone XS 系列设备的键盘候选栏无法显示字符的问题

- 恢复了 iPad 键盘上“.?123”键的位置

- 修复了部分视频应用可能无法显示字幕的问题

- 解决了蓝牙可能无法使用的问题

iPhone XS 和 iPhone XS Max 的充电问题在新设备上市后不久就被广泛报道。不少用户反映，他们的 iPhone XS 或 iPhone XS Max 在息屏状态下连接 Lightning 数据线无法充电，需要点亮屏幕才能充电。

苹果已经在 iOS 12.1 beta 2 中解决了这个问题，而今天的 iOS 12.0.1 版本在 iOS 12 的大更新准备就绪之前就将这个问题解决了。一些用户报告说，这个问题也影响了较老的 iPhone，甚至是运行 iOS 12 的 iPad，尽管苹果只在发布说明中提到了 iPhone XS。

据发布说明，此次更新还解决了 iPad 上恼人的键盘切换问题。苹果已经发布了类似的 Apple Watch 和 Apple TV 更新，包括 watchOS 5.0.1 和 tvOS 12.0.1。目前 iOS 12.0.1 更新已经推送，用户可以在设置 – 通用 – 软件更新中升级。

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