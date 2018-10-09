苹果已正式关闭 iOS 11.4.1 系统的验证通道

随着 iOS 新版本的发布，苹果公司通常会关闭旧版本的验证通道。

在正式发布 iOS 12.0.1 更新之后，苹果已经关闭了 iOS 11.4.1 的验证通道。随着 iOS 新版本的发布，苹果公司通常会关闭旧版本的验证通道，这意味着用户将无法从 iOS 12 降级到 iOS 11。不过，从 iOS 12.0.1 降级到 iOS 12 仍然是可以的。





一般来说，苹果这么做是为了确保用户可以升级至最新的 iOS 系统。而最受影响的就是因为新版本用得不习惯或是遇到问题想要降级的用户。

今天早些时候发布的 iOS 12.0.1 对用户在 iOS 12 和 iPhone XS 上遇到的一些问题进行了修复。在 iOS 11.4.1 验证通道关闭之后，如果你对 iOS 12.0.1 系统也不是那么满意，可以考虑降级为 iOS 12，随着时间的推移，苹果会在发布更新的系统版本之后继续关闭 iOS 12 的验证通道，因此如果你想降级，最好不要等太久。

早期数据显示，iOS 12 已经安装在 50% 的活动设备上，这个数字超过了 iOS 11 去年同期的采用率。除了 iOS 12.0.1 之外，苹果目前也在测试 iOS 12.1 系统，并且重新引入了 FaceTime 群聊，它可能会在未来的某个时候作为 iOS 12.0.1 的更新版本发布。

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