死都不更新 苹果可能很快将停产iPad mini？

iPad mini 4性能越差越大，价值越来越低，再不更新不就等着停产了吗？

上一次苹果正式发布 iPad Mini 产品线的更新时间是 2015 年 11 月，当时苹果推出了iPad Mini 4。这肯定是一种合格而且备受追捧的产品，当时很多媒体和用户都赞扬了这款设备，声称这款平板电脑超轻薄的外观，几乎可以放进口袋的设计，高分辨率屏幕，以及无可比拟的便携性等等，入手就是赚到。





然而，iPad mini 4 已经多年没有更新了。更确切地说，尽管 2012 年苹果发布 iPad mini 系列产品线之后，每一年都会对 iPad mini 进行升级，但是过去三年时间里，该产品线都没有任何更新换代。而 iPad mini 4 依然是苹果小尺寸平板电脑系列中最新、最强大的产品。

几乎每到苹果发布会之前，大多数预测都认为 iPad mini 应该更新，结果事与愿违。例如今年 3 月份的时候，苹果召开了一场以教育为主的发布会上，所亮相的是一款 9.7 英寸的第六代 iPad，不仅配有 A10 Fusion 芯片，而且还支持 Apple Pencil 手写笔配件。10 月份预计苹果还有新 iPad 发布会，届时苹果可能更新的是高端的 iPad Pro 平板电脑。

那么多年过去了，iPad mini 4 仍在服役，并没从官方商店下架。不过，该平板电脑虽然没有停产，但现在问题是，随着 iPad 各条线的性能差异越来越大，产品价值越来越低，既然苹果不选择推出新款换代，这是否意味着很快就将直接停掉整条 iPad mini 产线了呢？

iPad Mini 4 搭载的是苹果 A8 芯片。你可能还记得，苹果在 2014 年 9 月正式推出 A8 芯片，这是大卖的 iPhone 6 系列智能手机的关键组件。然而，当苹果推出 iPad Mini 4 时，这款芯片已经服役有一年多的时间了。你会说这枚四年前的芯片过时了吗？显然不能，苹果官方不同意，因为苹果仍然在销售的 iPhone 中，也还在使用这芯片。

不过，如今已经 2018 年了，再过两个月 2019 年就来了，不可否认 A8 已经落伍了，至少落后于第六代 iPad 提供的 A10 Fusion 芯片两代，与 iPad Pro 配备的 A10X Fusion 相比性能更差，这就是该产品最大的“坑”。预计即将发布的新一代 iPad Pro，届时将配备更强大的芯片，不出意外应该强过于最新的 A12 仿生芯片，很可能称之为 A12X Fusion 芯片。

如果苹果仍不选择更新 iPad mini 产品线，iPad mini 4 的性能与其他 iPad 机型相比只会越差越大，那么最终苹果放弃 iPad mini 产品线也是很有可能的事情。

再者，iPad mini 4 的价值真的已经越来越低了，与 9.7 英寸的第六代 iPad 相比很明显不值，甚至与 2017 年 3 月份发布的第五代 iPad 相比也不值。iPad mini 4 摆在这两款机型面前，除了屏幕小的“优势”外，性能早就难以跟上。关键是，目前 iPad mini 4 只有两种配置可选，要么是 128GB 的 Wi-Fi 版，要么是 128GB 的 Wi-Fi + 蜂窝网络的版本，两配置以 3259 元和 4350 元价格销售让人毫无购买欲望。

相信选购 iPad 的机友也注意到了，同样的价格，完全可以选择同样储存容量的 2018 年第六代 9.7 英寸新 iPad，其中 128GB 的 Wi-Fi 版标价 3359 元，128GB 的 Wi-Fi + 蜂窝网络的版则为 4350 元。虽然 Wi-Fi 版贵了 100 块钱，但却可以得到更强大的 A10 芯片、更大的屏幕、以及对 Apple Pencil 的支持。

说实话，从购买价值的角度而言，从去年苹果推出第五代 9.7 英寸 iPad 开始，iPad mini 4 的价值就开始降到低点了，苹果官方或许也不希望消费者选购 iPad mini 4，毕竟同价位自家有更出色的产品在售。

另外，如果 iPad mini 这条始终不更新的产线一直存在，苹果就需要投入更多资源维护，尤其是软件更新，这不是钱的问题（毕竟苹果现金储备世界第一），反而是资源分配的问题。苹果内部有世界一流的产品工程师和管理负责人，与其为了一款已经不更新的产品部署宝贵的人才，不如投入到新一代 iPhone 和大尺寸 iPad 当中，又或者是 Mac 电脑或 Apple Watch。

总之，除非苹果大幅降低 iPad mini 4 的售价，或者为其硬件配置进行更新换代，否则这款产品已经越来越不适合今天了，随着时间的推移只会越来越不值。从某种程度而言，苹果可能正计划很快就将直接砍掉 iPad mini 产线了，毕竟前有更值得入手的 iPad 机型，后有屏幕越来越大的 iPhone 手机。

而且，苹果确实有理由大幅减少对 iPad mini 的投资，目前仅提供相对较贵的一款 128GB 机型或许就是最好的证明。其实翻看过去几个季度苹果的财报不难发现，iPad 业务的出货量和营收更多同样来自较大尺寸的 iPad，所以 iPad mini 产品线确实命悬一线了。

在你来看，你认为苹果是否已经有砍掉 iPad mini 产品的计划了呢？或者你认为苹果还在突然为其更新换代？当然了，苹果不太可能会宣布 iPad mini 正式死亡，但它的命运可能会与曾经的 iPod 产品线会越来越相似。

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