新款Apple Watch遇无限重启: 图文表盘背锅

Apple Watch Series 4 新增的图文模块表盘出现了一个导致佩戴者非常不满意的错误。

Apple Watch Series 4 新增的图文模块表盘出现了一个导致佩戴者非常不满意的错误。根据外媒 9to5Mac 的报道，澳大利亚的用户刚刚经历了夏令时（在天亮早的夏季人为将时间调快一小时）的变化，他们发现自己的手表陷入了重启循环。





具体来说，Apple Watch Series 4 的图文模块表盘上虽然最多可以容纳八个复杂功能，但是它并不能很好地处理一个小时的变化，因此导致了整个设备崩溃并重新启动。

图文模块表盘上的健身记录功能绘制了当前一天的时间轴图，以显示用户当天的运动卡路里、锻炼分钟和站立时间等每小时的数据。虽然确切的问题还没有被诊断出来，但看起来，Apple Watch Series 4 之所以出现重启循环，主要是因为设备无法画出 24 小时的时间轴图。

只要 Apple Watch Series 4 的图文表盘具有健身记录功能，手表就会反复重启。每当设备启动时，它就会再次尝试加载复杂的、失败的、重新启动的程序，这就变成了一个无休止的循环。这种情况会一直持续，直到手表没电为止。

目前的预期是，当日期转到明天时，手表将恢复正常工作。作为一种变通方法，一些人已经成功地使用配对的 iPhone 删除了图文模块表盘。在苹果提供具体的步骤之前，我们建议先把手表放在一边。不要麻烦地把它放回充电器上，因为它会继续耗尽电池并重新启动。把手表放在充电器上保持这种重启状态可能对电池的长期健康没有好处。

目前看来，这种无限重启的问题似乎仅限于图文模块表盘。很明显，苹果公司需要发布一个 bug 修复软件更新来阻止这个问题再次发生。

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