iPhone XS的续航会随着时间的推移而提升?

一些现实生活中的电池测试表明，iPhone XS 的电池寿命并不是苹果所宣称的那样。

虽然大多数评测对苹果 iPhone XS 的评价都是正面的，但人们仍然担心的一个问题是，它的电池续航时间会有多长。不幸的是，一些现实生活中的电池测试表明，iPhone XS 的电池寿命并不是苹果所宣称的那样。





尽管人们认为 iPhone XS 的电池有些令人失望，但用户可能忽略了几个因素，iPhone XS 的电池寿命实际上会随着时间的推移而提升。你可能会问，这怎么可能？但是外媒 iDropNews 确实给出了几个原因。

让我们从一开始影响 iPhone 电池寿命的动作开始。当你第一次从包装中取出新的 iPhone XS 并打开它时，你会立即开始设置你的账户，比如 Apple Pay、邮件和 Face ID 等等。在所有这些之后，你将开始重新下载和重新安装应用程序。这意味着你要运行很多后台程序来设置新手机，这对电池寿命造成了明显的压力。

同样地，当你开始把旧 iPhone 的所有内容恢复到新 iPhone 时，也会消耗掉电池电量。大多数人没有意识到的是，你的 iPhone 正在后台从 iCloud 上下载海量的照片和视频，这会很快耗尽你的电池。

此外，大多数人会在新 iPhone 从 iCloud 上恢复照片和视频时继续使用 iPhone、浏览互联网或社交媒体应用程序，在那个时候，iPhone XS 承受的负载将会加倍。

然而，最大的被忽视因素，也是大多数人都不愿提及的，是刚拿到新 iPhone 时的好奇。在你刚拿到 iPhone XS 的时候，你玩手机的频率可能会比平时更高，当然，不仅是 iPhone，所有新手机都是这样。新设备、新功能等带来的兴奋会导致更频繁的使用，而使用量的增加又会导致更快的电池消耗。

更简单地说，上面提到的每一件事都会加速电池电量的消耗。一旦你完成了设置，下载了想要的应用，恢复了照片和视频，试用了所有的新功能，当最初的新奇感消失后，iPhone XS 的电池寿命自然就会开始增加。

对于那些认为新 iPhone 的电池续航时间令人失望的 iPhone XS 或 iPhone XS Max用户，我们有一些简单的建议：给它一点时间，你会注意到其中的差别。

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