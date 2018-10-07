供应链消息：苹果明年或发布首款5G iPhone

据称，苹果首款5G iPhone的售价可能高达1299美元起。

5G 网络已经成为智能手机用户关注的下一个焦点，如果要用上速度更快的第五代通信系统的智能手机，就意味着需要更换手里的设备。国内厂商已经在进行 5G 技术的准备与部署，但是苹果似乎一直对此都是不紧不慢，每次网络制式的更新迭代，苹果似乎都会慢别人一步。





今年发布的 iPhone XS/XS Max 和 XR 并不支持 5G 网络，那么苹果何时进入这个市场就更加令人期待了。现在根据供应链的最新消息显示，苹果已经在规划支持 5G 的 iPhone 了，并且有望在 2019 年第三季度发布。考虑到当前苹果与高通之间的关系似乎已经不可调和，如果明年推出 5G iPhone，有可能会采用英特尔的基带芯片。

消息进一步提到，届时 5G 版 iPhone 的售价可能会更高，从而让苹果保持稳定的手机利润，其起步价格可能会达到 1299 美元。采用第三方厂商的基带芯片可能只是苹果的一个过渡方案，毕竟在苹果自研 GPU 后，业内不少消息都指出苹果迟早会推出自研的基带芯片，不过仍需时日。

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