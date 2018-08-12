苹果新趋势: Mac电脑可能也会加入Face ID

新的专利描述了在睡眠模式下的 Mac 电脑如何使用摄像头识别人脸。

已经有不少 iPhone X 用户表示，他们永远不会想要从 Face ID 回到 Touch ID，而且已经等不及要在其他苹果设备上体验面部识别功能。根据之前的传闻，今年新的 iPad Pro 机型中将会加入 Face ID，而最近公布的一项苹果新专利表明，同样的技术将在未来的某个时候出现在 Mac 电脑上。





苹果关于在 Mac 电脑上使用面部识别的专利申请实际上早于 iPhone X 的发布。它描述了一种非常聪明的方式，可以让 Mac 电脑自动登录账户，即使你接近的是处于睡眠模式的 Mac。

这项专利描述了在睡眠模式下的 Mac 电脑如何使用摄像头识别人脸。这可能是 Power Nap（电能小憩）增加的一个功能，在这里，睡眠模式下的 Mac 仍然可以执行某些后台活动，而不会消耗太多的电量。如果你的 Mac 发现了人脸，并通过了验证，它将从睡眠模式中“唤醒”。

Mac 可以使用人脸检测算法来检测被测对象的人脸深度图。这部分跟我们此前看到的关于用手势控制 Mac 的专利类似，通过对深度图进行处理来实现对面部或者手势的识别。

当然，不管 Mac 是支持人脸识别还是手势控制，目前都仍然处于专利阶段，我们并不能确定新技术会在什么时候进入商业化阶段，但是我们可以期待一下苹果在 Mac 产品线中加入新的生物识别技术。

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