iOS 12对比Android 9 Pie: 你会选择哪一个?

我们可以先看看哪个平台在安全、多任务处理、应用支持等方面更好一些。

在苹果推出 iOS 12 的前一个月，Android 9 Pie 登陆谷歌 Pixel 手机。两者都有一长串的新特性和改进，但是到底谁比谁好呢？下面我们就来看看 iOS 12 和 Android 9 Pie 之间的对比。



你可能会惊讶地发现 Android 和 iOS 比以往任何时候都更加相似。Android 9 Pie 的许多功能明显受到 iPhone X 的启发，而 iOS 12 也采用了谷歌最新操作系统的一些功能。这可能使消费者在两者之间做出选择时更加困难，不过我们可以先看看哪个平台在安全、多任务处理、应用支持等方面更好一些。





手势控制

最新的 Android 系统终于摆脱了按键的束缚，采用了简单的滑动手势来进行控制。这几乎和 iPhone X 最近在 iOS 中引入的那些功能一模一样，向上滑动返回主屏幕，上滑并按住可看到最近使用的应用，在屏幕底部左右滑动还可以在应用之间快速切换，从而实现更快的多任务处理。

Android 9 Pie 和 iPhone X 上的 iOS 12 的最大区别在于谷歌让你选择你喜欢的导航方式。如果你不喜欢滑动手势，可以继续使用屏幕导航按钮。事实上，Android 9 Pie 默认使用屏幕上的按钮，在今年晚些时候 Pixel 3 问世之前，滑动手势不会成为标准手势。

通知

多年来，Android 的通知系统一直大大优于 iOS，但苹果的 iOS 12 正在追赶。iPhone 和 iPad 终于迎来了分组通知，以及其他一些受欢迎的改进。iOS 12 允许用户在锁屏屏幕上实时管理通知。你可以按下一个警告通知关闭来自那些无法保持安静的应用的通知消息，或者你也可以让它们安静地发送到通知中心。

更重要的是，Siri 会根据你的通知提供智能建议，就像 Android 的 Google Assistant 一样。例如，如果你总是不打开某个应用程序的通知，Siri 会建议你完全屏蔽。苹果还在 iOS 12 中引入了睡眠模式，iPhone 在夜间收到的所有通知都将发送到通知中心。这样的话，如果你刚好在夜间醒过来，通过手机查看时间，也不会被这些通知消息打扰。

相比之下，Android 仍然让用户对通知有更多的控制权。它的优先级系统允许用户选择在锁屏顶部看到哪些通知，以及哪些通知会安静显示。在某些方面，Android 的通知功能仍然更好。然而，Pie 不会让你像 iOS 12 那样把你在锁屏界面看到的和在通知中心看到的内容分开。

刘海屏支持

苹果的竞争对手(以及许多 Android 粉丝)在去年 9 月 iPhone X 首次亮相时嘲笑了它的刘海，他们都认为这很可笑。而在不到一年之后，几乎所有 Android 旗舰智能手机都有了刘海。

因此，谷歌似乎别无选择，只能在 Android 9 Pie 添加了刘海支持，这意味着 Android 9 Pie 将自动适应屏幕上有凹槽的手机，这样制造商就不必自己再重新定制。当然，如果其他制造商愿意，他们可以做出调整。在一加 6 上，用户可以指定哪些应用程序避免使用刘海，哪些应用程序可以扩展到“全屏”模式。

面部识别

面部识别是 Android 9 Pie 跟 iPhone X 上的 iOS 12 类似的又一个功能。Android 9 Pie 中有一个新的生物识别 API 使得新系统和 Face ID 一样有用。

用户只需要看一眼手机就能解锁、登录应用或者应用内购买(如果它支持面部识别或虹膜扫描技术)。一些手机也在使用这种技术复制 iPhone X 的 Animoji 特性。

谷歌还没有在 Android 9 Pie 中加入 Animoji 之类的功能，但是像三星这样的制造商已经提供了他们自己的替代品。最新的 Galaxy 设备上的 AR Emoji 的工作原理完全相同，甚至像 iOS 12 一样允许你创建自己的角色。

增强现实

苹果公司已经通过 ARKit 在增强现实领域迈进了一大步，这个 iOS 框架允许各种各样的应用和游戏让我们的设备与现实世界进行前所未有的互动。因此，App Store 里有越来越多的应用开始提供 AR 体验。

iOS 12 甚至还加入了苹果的第一个 AR 应用程序 Measure，顾名思义，它允许用户只需用相机对现实世界中的物体就能进行测量。Android 中的 ARCore 为开发者提供了同样的机会，但它还不支持所有设备。也就是说，你选择的 Android 设备有可能不具备 iPhone 那样的增强现实功能，你也不会在谷歌 Play 商店中找到那么多的 AR 应用。

数字健康

不管你信不信，苹果和谷歌都想帮助我们放下智能手机。Android 9 Pie 和 iOS 12 提供了新的功能，可以让你监控自己是如何使用手机的，并加以限制。比如说，你可以确切地看到自己在 Facebook、Twitter 和 Instagram 等个人应用上花了多少时间。如果时间太多，你可以设置计时器，在你分配的时间结束时阻止应用程序运行。

不过，目前谷歌的数字健康（Digital Wellbeing）功能还处于 beta 测试阶段。如果你想立即在 Android 9 Pie 中使用它们，需要到 Digital Wellbeing Beta Preview 页面提交注册。

软件更新

少数 Android 厂商在软件和安全更新方面做得更好，但绝大多数厂商仍然很烂。三星等制造商需要数月时间才能推送最新的 Android 更新，三星的旗舰产品 Galaxy S8 直到今年 3 月才推送了 Android Oreo 升级，而在七个月前，谷歌已将其应用于 Pixel 设备。

相比之下，iOS 设备的更新要更快一些。iOS 系统的更新推送没有第三方的干扰，只要苹果正式发布更新，用户就能够下载升级。更重要的是，iOS 设备的支持时间更长，iOS 12 将是 iPhone 5s 的第五次重大升级。

虚拟助手

苹果在 iOS 12 中对 Siri 进行了巨大的改进。有了 Siri捷径，你几乎可以通过语音命令做任何事情。Siri 捷径基于苹果在 2017 年收购的 Workflow 应用，它允许用户使用第三方应用创建多步捷径，然后可以使用 Siri 语音命令激活。

举个例子，你可以创建一个捷径来进行一系列操作，比如使用 Nest 应用在家里打开恒温器，给你的室友发短信告诉他你正在路上，以及打开地图导航等等，然后用一个“回家”的 Siri 命令激活。Siri 捷径是可定制的，第三方应用可以向 Siri 提供一系列快速动作，这些动作可以整合到捷径菜单中。

Google Assistant 在 Android 9 Pie 中没有提供同样的功能，但用户可以期待改进之后的智能家居控制和更多其他的功能。在虚拟助手的竞争中，谷歌无疑领先于苹果，尽管 iOS 12 有了改进，但 Google Assistant 仍比 Siri 更灵活、更可靠。

多任务处理

苹果早在发布 iOS 11 的时候就已经为 iPad 带来了不可思议的多任务处理功能，它最终让用户能够同时运行两个应用程序，以及在两个窗口之间拖放内容等等。

遗憾的是，iPhone 上没有同样的功能。因此，当涉及到多任务处理时，Android 仍然处于领先地位，Android 9 Pie可以让你在智能手机和平板电脑上都同时使用两个应用程序。有些设备甚至可以连接到显示器、键盘和鼠标，使用类似桌面的界面可以像在 PC 上一样在单独的窗口上运行应用程序，iOS 还无法实现这一点。

应用程序支持

虽然我们不能在 iPhone 上同时运行两个应用程序，但 iOS 仍然拥有最好的应用程序支持。近年来，Android 已经迎头赶上，但许多开发者仍然选择先为 iOS 开发，或者干脆忽略 Android。

Epic Game s公司推出的射击游戏《堡垒之夜》就是一个很好的例子。它早在 3 月份就在 iOS 上首次亮相，而 Android 测试版直到本周才发布，而且只能在使用三星 Galaxy 设备的情况下才能下载。

然而，Android 确实有几个巨大的优势。谷歌的应用审核指南仍然没有苹果的严格。Android 仍然允许你从第三方来源安装应用程序。这意味着模拟器和其他苹果不允许的软件可以在 Android 设备上轻易获得。

隐私和安全

当然，你应该小心这些应用程序的来源，因为有些可能是危险的。能够从任何来源安装软件的缺点是，一些 Android 用户最终在他们的设备上安装了恶意软件，而他们可能永远也不会知道。

不过，谷歌近年来已经采取了重大措施，使 Android 更加安全。现在，在安装应用程序之前，Android 会先扫描它们，以确保它们是安全的，然后悄悄地在后台检查任何可疑的东西。

Android 9 Pie 增加了对加密数据备份的支持，并通过传输层安全(TLS)保护所有进入或离开设备的数据。它也是第一个通过受保护的确认 API 支持安全事务的主要操作系统。

现在说哪个操作系统最适合保护数据还为时过早。从历史上看，iOS 一直是最安全的选择，但 Android 9 Pie 中的改进可能会改变这一点。但是，它们不会改变谷歌使用数据的方式。Android 收集用户的大量数据以改善谷歌的服务，这是出了名的，而苹果则以不插手而自豪。

苹果只在绝对必要的时候才会收集信息，即使这样，它也会让信息匿名，这样就不会有它从哪里来的痕迹，更重要的是，苹果不会泄露你的数据。苹果公司此前曾与执法机构就其在隐私问题上的严格立场以及拒绝在 iOS 中设置后门等问题发生过争执。

该如何选择？

根据之前的传闻，苹果预计将在今年推出三款新 iPhone，每款机型的尺寸不同，价格也不同，但不要指望它们的价格会低于 700 美元。如果你想要一部更便宜的 iPhone，你需要选择更老的机型。

如果你想要选择 Android 9 Pie 设备，那就另当别论了。有这么多可以升级 Android 9 Pie 的手机可供选择，你会发现一些适合你预算的产品。一加 6 的价格仅为 529 美元，规格和屏幕已经相当不错，Nokia 7 Plus 将是首批获得 Android 9 Pie 推送的第三方设备之一，而你只需花 320 美元就能买到。

相比 iOS 系统，选择 Android 系统的用户会有更广泛的选择。但是，这样会牺牲第一时间更新系统、苹果生态系统、客户支持以及 AppleCare+ 等服务。至于该如何选择，就要根据你们自己的需求了。

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