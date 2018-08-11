消费者对新款iPhone的热情远超三星Note 9

“iPhone 9/iPhone 11/iPhone XI/iPhone SE 2”这个选项获得了最高的投票率。

虽然三星已经正式推出了新的 Galaxy Note 9 旗舰手机，但外媒 PCMag 的一项调查显示，消费者对苹果今年的新款 iPhone 更加期待。





该调查共有 1555 名消费者参与，当被问及他们最期待哪一款智能手机时，“iPhone 9/iPhone 11/iPhone XI/iPhone SE 2”这个选项获得了最高的投票率。42% 的受访者表示他们最期待下个月的 iPhone 更新，24% 的人则表示他们最期待的是 Galaxy Note 9。

相比新 iPhone 和 Galaxy Note 9，其他智能手机获得的票数就少了许多。7% 的受访者表示对谷歌 Pixel 3 最感兴趣，随后是 LG V40（4%），一加 6T 为2%，“其他”为 6%，还有 11% 的受访者表示毫无期待。

在选择新款 Galaxy Note 的人中，其中 76% 已经拥有了三星手机，这并不令人意外。然而，还有 8% 表示他们目前使用的是 iPhone。因此，尽管苹果在最受期待的智能手机排行榜上拔得头筹，但结果显示，Galaxy Note 9 可能会吸引一些 iPhone 用户。

三星在本周的新闻发布会上推出了 Galaxy Note 9，同时推出的还有 Apple Watch 和 HomePod 的新竞争对手。尽管三星此后发布了新的广告，在性能上与 iPhone X 形成对比，但早期的跑分显示，iPhone X 实际上在这类测试中是领先于 Galaxy Note 9 的。

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