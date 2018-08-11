安全研究人员发现一种入侵全新Mac的方法

在拉斯维加斯举行的黑帽大会上，安全研究人员演示了一种控制全新 Mac 电脑的方法。

在拉斯维加斯举行的黑帽大会(Black Hat)上，安全研究人员演示了一种控制全新 Mac 电脑的方法。研究人员表示，Mac电脑处理移动设备管理（MDM）的方式存在漏洞，这使得他们可以在电脑上无限安装恶意软件，甚至在用户第一次看到桌面之前。当然，攻击一台全新的 Mac 并不是一件容易的事。





根据外媒 Wired 的报道，当一台 Mac 电脑第一次打开并连接到 Wi-Fi 时，它会与苹果的服务器进行连接登记，这基本上相当于在说：嘿，我是一台带序列号的 MacBook，我属于谁，我应该做什么。

序列号作为 DEP 和 MDM 登记的一部分，Mac 首次登记时将通过与苹果服务器和 MDM 供应商服务器的一系列附加检查自动启动预定的设置序列。企业通常依赖第三方 MDM 来导航至苹果的企业生态系统。

但研究人员在这个过程中发现了一个问题。当 MDM 转移到 Mac App Store 下载企业软件时，序列会检索一个清单，用于下载什么和在哪里安装，而不需要确定清单的真实性。

如果黑客可以潜伏在 MDM 供应商的 web 服务器和被攻击设备之间，他们可以用恶意程序替换下载清单，指示计算机安装恶意程序。这种恶意程序不仅包括键盘记录程序和屏幕抓取器，还包括寻找整个公司网络漏洞的工具。

Mac 管理公司 Fleetsmith 的首席安全 Jesse Endahl 和 Dropbox 的工程师 Max Belanger 发现了这个问题。他们向苹果公司通报了这个漏洞，让苹果在他们公布攻击方法之前有时间修复。事实上，这个漏洞已经在 macOS 10.13.6 中得到了修复。

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