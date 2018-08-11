苹果下一代Lightning接口可能采用磁性设计

苹果似乎在积极推进自己的研发工作，以开发出下一代 Lightning 接口。

多年以前，当大多数智能手机制造商正从 microUSB 过渡到超高速 USB-C 充电标准时，苹果公司宣布了其独有的 Lightning 接口，作为最初的 30 针 iPhone 接口的下一代替代品。





早在 2012 年，苹果就在 iPhone 5 上推出了 Lightning 接口，而如今市面上几乎所有其他现代智能手机都采用了通用的 USB-C 标准，但苹果仍在继续证明自己是科技行业的“独狼”。

尽管来自欧盟的持续压力迫使这家科技巨头像其他 Android 厂商一样接受 USB-C 标准，但苹果似乎在积极推进自己的研发工作，以开发出下一代 Lightning 接口。

苹果更新的 Lightning 专利

我们已经报道过不少苹果申请的新专利，尤其是下一代 Lightning 接口的各种类型，包括能够提供更多的电力，保护和创新功能（比如防水特性），当然还有其他方面的进步。

今年 4 月，美国专利商标局(USPTO)发布了苹果最大胆的新型 Lightning 接口专利，该专利涵盖了一种更先进的、重新设计的 Lightning 接口配置，可能会在未来的苹果设备上使用。

本周，美国专利商标局公布了苹果公司(编号为 20180226747)的“延续专利”，该专利为下一代“磁性充电”Lightning 接口的设计和功能添加了更多细节。

在苹果公司最初的专利中，苹果公司专注于专利图中所示的核心设计和配置，如上图的 1102-a，1102-b 和 1152，苹果在专利中描述了一个“包括多个浮动触点的磁性 Lightning 接口”。

而在本周发布的延续专利中，苹果公司增加了与磁性 Lightning 接口相关的额外细节，其中包括“多个弹簧偏置的引脚排列成线性配置”。该公司指出，这样的配置将允许新的苹果配件跟设备之间实现磁性连接。苹果最新的“弹簧偏置”引脚连接器如上面专利图所示。上面的 6A、6B 和 6C 显示了磁性 pogo 引脚和它们集成的“可移动磁铁”连接器的横截面以及侧面视图。

这项技术带来的好处

在最初的专利声明中，苹果指出，“许多配件设备都可以从这种磁性接口中获益”，包括电池外壳、外接电池组、外接键盘或触控笔、无线耳机或耳塞、对接坞等等。

除此之外，外媒 MILL-MAX 发布的一份技术性很强的信息文档列出了这项新专利的一些关键细节，并解释说，“在为便携式设备和手持设备提供数据对接和电量传输方面，这是一个完美的解决方案”，文中强调了磁性 Lightning 接口更强大的连接性能，大大提高了电力和数据传输速度。

当然，这仅仅是苹果公司的专利申请，因此，这类产品上市的时间目前还不得而知。不过，无论从哪个角度看，苹果似乎都在筹划下一代移动充电和连接标准，不过这些计划似乎并不意味着苹果要在短期内接受 USB-C。

不过怎么说，如果苹果公司继续推出下一代 Lightning 充电标准的话，跟现有的 Lightning 接口相比应该会很有趣。与此同时，我们也想知道一样，如果欧盟真的打算通过法律迫使苹果放弃 Lightning 充电标准的话，这家刚破万亿市值的公司会如何应对呢？

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。