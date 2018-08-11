Siri捷径beta 2.0发布：HomeKit整合仍有限

在 Siri 捷径 beta 2.0 中，HomeKit 的兼容性似乎仅限于 iOS 12 beta 6 中的 Siri 建议。

威锋网 8 月 11 日消息，苹果今天发布了 Siri 捷径 app 的最新测试版本，跟上个月初的 beta 版本一样，新版本仍然仅供注册开发者使用。一些运行 iOS 12 beta 6 的用户表示，Siri 捷径 beta 2.0 开始支持 HomeKit，但是非常有限。





在 Siri 捷径 beta 2.0 中，HomeKit 的兼容性似乎仅限于 iOS 12 beta 6 中的 Siri 建议。在 iOS 12 设备上测试 Siri 捷径的开发者可以在 Siri 建议中找到 HomeKit 命令，或者在搜索框中输入“家庭”。

目前，Siri 建议似乎是引入定制的 HomeKit 场景，或者自定义宏，这些宏将多个智能家电的命令串在一起。不过，对 Siri 建议的限制使得过程非常繁琐。用户首先必须在家庭应用程序中触发一个想要的场景，返回到捷径 app，并通过 Siri 建议访问命令，而不是直接在捷径中查看可用的 HomeKit 操作列表。

除了 HomeKit 支持之外，Siri 捷径 beta 2.0 是在苹果上个月初发布的测试版的基础上开发的，其中包括了 bug 修复和其他小的系统改进。Siri 捷径基于苹果在 2017 年收购的 Workflow 应用，它允许用户使用第三方应用创建多步捷径，然后可以使用 Siri 语音命令激活。

举个例子，你可以创建一个捷径来进行一系列操作，比如使用 Nest 应用在家里打开恒温器，给你的室友发短信告诉他你正在路上，以及打开地图导航等等，然后用一个“回家”的 Siri 命令激活。Siri 捷径是可定制的，第三方应用可以向 Siri 提供一系列快速动作，这些动作可以整合到捷径菜单中。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。