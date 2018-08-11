苹果搞Face ID安卓押屏幕指纹 你更看好谁？

大家都是为了全面屏，谁更快实现“真全面屏”？

在过去几个月里，网络上流传的关于新一代 iPhone 的谣言不少，大多表示苹果将在所有新款 iPhone 手机上标配 Face ID ，以使其与 iPhone X 保持一致。近日，苹果其中一家供应商从侧面证实，这一谣言几乎就是真实的，因为有供应商提供的财务报表显示，苹果对 Face ID 的零部件需求已经大幅增加。



相反，Android 阵营的方向完全不同，今年 3D 人了识别的机型很少，而且接下来也不会有太多厂商专注于次，因为大量 Android 厂商更看好屏幕指纹识别技术。





苹果 Face ID 功能 3D 传感器模块的关键元件，也就是 VCSEL 点阵投影器，一直由 Lumentum Holdings 供应。最近，该供应商公布的财报显示，其 3D 传感器营收入约为 6000 万至 6500 万美元，重点是该供应商声称，今年第二季度自家最重要客户的订单将大幅增长，而且远超过了管理层的预期。虽然 Lumentum Holdings 没有提及这个重要客户的名字，但过去苹果一直是其最大的客户，所以几乎不难猜到是苹果加大了订单量，因为苹果计划将面容 ID 功能扩展到今年新一代 iPhone 的所有机型中，并且今年的新 iPad 也有望配备“原深感摄像头”。对于苹果，借助 3D 传感器，除了 3D 人脸识别功能之外，增强现实也将是苹果发力的大方向。小道消息称，第二代 3D 感应模块的功耗更低，而且还将开启新的应用功能，这主要得益于供应商 Lumentum 为苹果提供了更高效的 VCSEL 模块。

考虑到 Lumentum Holdings 是 VCSEL 芯片元器件唯一生产商，在苹果拿下如此之大订单的情况下，供给其他 Android 厂商的订单量将非常少，无法满足需求，这就表示很多安卓厂商都将不考虑 3D 人脸识别功能的智能手机。不过，Android 阵营的方向完全不同，更倾向于屏幕指纹识别技术。根据台媒 Digitimes 的报道称，显示屏内指纹传感器的出货量在不断增加，几乎全球除了苹果之外的手机厂商都考虑了这项技术，今年屏幕指纹传感器的订单将达到 4200 万台，到了明年将超过 1 亿。关键是，三星也将采用屏幕指纹传感器。尽管台媒没有具体证实就是三星，但既提到了世界上最大的手机制造商，也指出这是一家韩国的手机供应商。因为在华为、小米、OPPO 和 vivo 投资屏幕指纹传感器之外，三星就已传出研发这种技术了，但据称要等到明年年初的 Galaxy S10 才会用上，届时将占据屏幕指纹识别手机最大的市场份额。台媒还表示，随着大量中国手机厂商和三星持续投资屏幕指纹传感器，也将推动全球 OLED 面板出货量的增长。

说实话，过去几年里一直有传闻称，苹果也在考虑屏幕指纹识别技术的 iPhone，但传闻中提到的方案几乎都是来自第三方供应商，因此基本可以忽略不计。因为苹果本身就有自己指纹识别方案，毕竟早在 2012 年就收购了指纹识别方案供应商 Authentec。苹果做不出屏幕指纹吗？实则不然，很早就有消息称 Authentec 搞定了屏幕指纹方案，只不过短期内难以达到每年苹果上亿出货量的产能需求而未考虑。再者，屏幕指纹方案当前的技术层面上暂时只能做到特定区域，而非全屏幕任意区域都能识别，识别率也与按键指纹的成熟度还有不小差距。更重要的是，苹果表示，他们一直希望打造这样一部 iPhone，即正面全都是屏幕的 iPhone ，更加沉浸，以至于在使用过程中完全不会让人感受到它的存在。而仅能特定区域识别的屏幕指纹与苹果口中“完全不会让人感受到它的存在”的体验不吻合。苹果不止一次表示，Face ID 是比 Touch ID 指纹识别技术更安全可靠的新方式，而且这一套强大、安全的验证系统，用起来甚至比 Touch ID 还要方便。苹果虽然认为 Face ID 更便利，但显然 3D 人脸识别传感器对全面屏手机设计有一定的需求，iPhone X 就是典型例子，现阶段只能在额头保留刘海，只是不清楚为何没有 3D 人脸识别的手机跟风刘海。如何真正的完全消除“刘海”就是苹果需要花更多时间去思考的问题了，因为 Face ID 技术复杂，原深感摄像头系统不只有红外摄像头，还有泛光感应元件和点阵投影器等。目前解决 3D 传感器占地的方案中，OPPO Find X 只能算一个，但苹果表示不会采用。

相比之下，屏内指纹识别技术更有利于智能手机厂商设计产品，尤其是那些屏占比大幅提高让人眼前一亮的新手机。因为现在屏幕指纹传感器体积小，功耗低以及采用标准应用接口的优势，容易适应移动设备不同的设计需求并满足大规模量产的需求。不出意外的话，得益于屏幕指纹技术，接下来将于更多标榜“真全面屏”的手机登场。那么，在这样的情况下，你认为苹果还要多久才能消除“刘海”呢？是传闻的 2019 年还是 2020 年呢？

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