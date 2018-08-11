苹果搞Face ID安卓押屏幕指纹 你更看好谁？

大家都是为了全面屏，谁更快实现“真全面屏”？
在过去几个月里，网络上流传的关于新一代 iPhone 的谣言不少，大多表示苹果将在所有新款 iPhone 手机上标配 Face ID ，以使其与 iPhone X 保持一致。近日，苹果其中一家供应商从侧面证实，这一谣言几乎就是真实的，因为有供应商提供的财务报表显示，苹果对 Face ID 的零部件需求已经大幅增加。
相反，Android 阵营的方向完全不同，今年 3D 人了识别的机型很少，而且接下来也不会有太多厂商专注于次，因为大量 Android 厂商更看好屏幕指纹识别技术。
苹果继续押注 3D 人脸识别 今年将完全放弃Touch ID
苹果 Face ID 功能 3D 传感器模块的关键元件，也就是 VCSEL 点阵投影器，一直由 Lumentum Holdings 供应。最近，该供应商公布的财报显示，其 3D 传感器营收入约为 6000 万至 6500 万美元，重点是该供应商声称，今年第二季度自家最重要客户的订单将大幅增长，而且远超过了管理层的预期。
虽然 Lumentum Holdings 没有提及这个重要客户的名字，但过去苹果一直是其最大的客户，所以几乎不难猜到是苹果加大了订单量，因为苹果计划将面容 ID 功能扩展到今年新一代 iPhone 的所有机型中，并且今年的新 iPad 也有望配备“原深感摄像头”。
对于苹果，借助 3D 传感器，除了 3D 人脸识别功能之外，增强现实也将是苹果发力的大方向。小道消息称，第二代 3D 感应模块的功耗更低，而且还将开启新的应用功能，这主要得益于供应商 Lumentum 为苹果提供了更高效的 VCSEL 模块。
Android 厂商全面发力屏幕指纹识别技术！
考虑到 Lumentum Holdings 是 VCSEL 芯片元器件唯一生产商，在苹果拿下如此之大订单的情况下，供给其他 Android 厂商的订单量将非常少，无法满足需求，这就表示很多安卓厂商都将不考虑 3D 人脸识别功能的智能手机。不过，Android 阵营的方向完全不同，更倾向于屏幕指纹识别技术。
根据台媒 Digitimes 的报道称，显示屏内指纹传感器的出货量在不断增加，几乎全球除了苹果之外的手机厂商都考虑了这项技术，今年屏幕指纹传感器的订单将达到 4200 万台，到了明年将超过 1 亿。关键是，三星也将采用屏幕指纹传感器。
尽管台媒没有具体证实就是三星，但既提到了世界上最大的手机制造商，也指出这是一家韩国的手机供应商。因为在华为、小米、OPPO 和 vivo 投资屏幕指纹传感器之外，三星就已传出研发这种技术了，但据称要等到明年年初的 Galaxy S10 才会用上，届时将占据屏幕指纹识别手机最大的市场份额。
台媒还表示，随着大量中国手机厂商和三星持续投资屏幕指纹传感器，也将推动全球 OLED 面板出货量的增长。
iPhone 会不会有屏幕指纹识别呢？
说实话，过去几年里一直有传闻称，苹果也在考虑屏幕指纹识别技术的 iPhone，但传闻中提到的方案几乎都是来自第三方供应商，因此基本可以忽略不计。因为苹果本身就有自己指纹识别方案，毕竟早在 2012 年就收购了指纹识别方案供应商 Authentec。
苹果做不出屏幕指纹吗？实则不然，很早就有消息称 Authentec 搞定了屏幕指纹方案，只不过短期内难以达到每年苹果上亿出货量的产能需求而未考虑。再者，屏幕指纹方案当前的技术层面上暂时只能做到特定区域，而非全屏幕任意区域都能识别，识别率也与按键指纹的成熟度还有不小差距。
更重要的是，苹果表示，他们一直希望打造这样一部 iPhone，即正面全都是屏幕的 iPhone ，更加沉浸，以至于在使用过程中完全不会让人感受到它的存在。而仅能特定区域识别的屏幕指纹与苹果口中“完全不会让人感受到它的存在”的体验不吻合。
苹果不止一次表示，Face ID 是比 Touch ID 指纹识别技术更安全可靠的新方式，而且这一套强大、安全的验证系统，用起来甚至比 Touch ID 还要方便。
屏幕指纹比3D人脸识别更好实现“真全面屏”？
苹果虽然认为 Face ID 更便利，但显然 3D 人脸识别传感器对全面屏手机设计有一定的需求，iPhone X 就是典型例子，现阶段只能在额头保留刘海，只是不清楚为何没有 3D 人脸识别的手机跟风刘海。如何真正的完全消除“刘海”就是苹果需要花更多时间去思考的问题了，因为 Face ID 技术复杂，原深感摄像头系统不只有红外摄像头，还有泛光感应元件和点阵投影器等。目前解决 3D 传感器占地的方案中，OPPO Find X 只能算一个，但苹果表示不会采用。
相比之下，屏内指纹识别技术更有利于智能手机厂商设计产品，尤其是那些屏占比大幅提高让人眼前一亮的新手机。因为现在屏幕指纹传感器体积小，功耗低以及采用标准应用接口的优势，容易适应移动设备不同的设计需求并满足大规模量产的需求。不出意外的话，得益于屏幕指纹技术，接下来将于更多标榜“真全面屏”的手机登场。
那么，在这样的情况下，你认为苹果还要多久才能消除“刘海”呢？是传闻的 2019 年还是 2020 年呢？
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