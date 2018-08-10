长这个样？疑似iPhone双卡操作界面图流出

到底有没有双卡版本，还有一个月左右就知道了。

前段时间有不少消息指向苹果今年将会为中国用户推出一款“双卡双待”的新 iPhone，这一消息曝出后便引发了不少的讨论，其中就包括一些关于软件层面的问题。





近日，一张疑似 iPhone 双卡通话操作界面的图片流出，根据该图片我们可以大致猜测，iPhone 的双卡功能或许与一般安卓手机不同，支持双卡 iPhone 使用另一张 SIM 卡通话时需要进行切换设置。

目前尚不清楚苹果如何在硬件方面实现双卡，目前主要有两种说法，一是虚拟 SIM 卡+实体 SIM 卡，二是双 SIM 卡卡槽。当然，所有的消息目前都尚未得到最后的证实，只是之前有大神在 iOS 固件更新中发现了有关“双卡双待”的代码。值得一提的是，双卡版新 iPhone 据说是专供中国用户，国外并不会推出这一版本。

距离苹果新品发布会预计还有一个多月的时间，届时苹果可能会发布 3 款新的 iPhone，至于有没有双卡版本，到时就会一一揭晓了。

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