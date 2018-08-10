开发者新发现：AirPods或会提供更多配色？

如果真的有多彩AirPods，你最想要什么颜色？

AirPods 可以说是苹果近年来的一大革命性产品，其方便的配置方式得到了不少用户的好评。不过如果要在鸡蛋里面挑骨头的话，太过单一的配色可能会成为用户的一个槽点。





想要 AirPods 变得更加多彩？除了自己动手或者让配件厂商定制之外，苹果有没有可能为这款穿戴设备提供更多颜色呢？今天开发者 Guilherme Rambo 就为我们带来了这方面的好消息，在进一步研究 iOS 12 的 Beta 固件后发现，苹果对 AirPods 的颜色以代码形式进行了编程，这或许暗示着未来会有更多颜色的 AirPods。

Rambo 后来表示虽然这并不能代表苹果一定会推出多配色的 AirPods，但至少让用户看到了苹果是希望能够为用户带来更多选择的。苹果在最近一次财报中表示其可穿戴设备业务营收在过去 4 个季度里超过 100 亿美元，而这些产品主要包括 Apple Watch、AirPods、Beats 耳机，其中 AirPods 的贡献是毋庸置疑的，这款无线耳机也被认为是苹果近年来的一款成功的产品。

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