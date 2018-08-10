又有强援加入苹果汽车计划：还是个老熟人

2018-08-10 22:28:49
小熊蓝斯
威锋网
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有强援的加入，这绝对是一件好事。

苹果对汽车感兴趣已经是行业公开的秘密了，今天有消息指出，苹果的“泰坦计划”又有“强援”加入。


根据著名苹果爆料专家 John Gruber 的消息指出，这次加入苹果汽车计划的是一名苹果的“老熟人”-Doug Field。Field 曾经是 Mac 硬件工程部的副总裁，他在 2013 年离开苹果后加入了特斯拉，在特斯拉他监督了 Model 3 的生产。五年后，他现在回到了苹果。

据悉，Gruber 在苹果内部的联系人告诉他，Field 将与前同事 Bob Mansfield 联系，研发苹果公司的自动驾驶汽车项目“泰坦计划”。

Field 是在福特开始其工程开发职业生涯的，后转投赛格威和苹果，此次再次回归已经引发了人们的猜测。苹果重新雇用Field，可能不仅仅是为现有汽车制造商开发自动系统，还有可能表明该公司仍然有兴趣自己造车。当苹果于 2014 年开始研究泰坦项目时，据说有超过 1,000 名员工在库比蒂诺总部附近的秘密地点开发电动汽车。

无论苹果是要自己造车，还是要开发自驾技术，有强援的加入，这绝对是一件好事。

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